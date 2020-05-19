怒罵「發言人們死了」　蔡壁如：溝通方式不一樣

記者陳家祥／台北報導

台灣民眾黨近來風波不斷，先是黨內爆出互打內鬥，接著又有內部人士截圖爆料，指已離開北市府轉戰立委的蔡壁如因口罩販賣機一事，怒批「發言人們都死了」。對此，蔡壁如19日受訪未多談，僅引用俚語表示「嘴齒呷嘴舌尚麻（合），有時袸嘛會相咬」，稱溝通方式不一樣，黨內就是要多溝通。

對於為了口罩販賣機大發脾氣，剛開完記者會的蔡壁如突然切換到台語聲道，表示有時候就是，「嘴齒呷嘴舌尚麻（合），有時袸嘛會相咬」，有時候就是…，不要再講下去不然又咬到嘴邊肉。

該俚語白話解釋為「牙齒和嘴唇天天相處在一起，雖然有各自屬於自己的位置和專長，但還不是有時就會咬到」，意旨人們儘管朝夕相處，但還是不時會有摩擦、爭執。

蔡壁如表示，現在是黨部會去處理這事情，有時候就是一個工作群組，一個私密群組，重點是為什麼會流到臉書，要去溝通。至於是否黨內有人想分化各委員？蔡說，溝通方式不一樣，黨內就是要多溝通。

另外，媒體也問到，近來有一「胡瑋源」臉書帳號不斷在放出民眾黨的不利訊息？蔡壁如說，不知道他是誰，但是臉書真真假事件，每個人不同方式表達我們都尊重。

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