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柯P智庫成軍／民眾黨智庫推期刊　未來納民眾提案降參政門檻

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▲▼2020民眾黨開票之夜,柯文哲。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲密謀多時的政策智庫，在民眾黨成立後終於開張；透過每周的「政策諮詢會議」，邀集各界專家學者，針對重要議題擬定政策方向，未來議題選定也會透過網路或其他管道對外開放，讓民眾也能提供意見方向，降低參與政策討論的門檻。民眾黨智庫日前發行首份「台灣民眾黨智庫通訊」期刊，不只做為內部參閱，更是立委問政、針貶時事、回擊外界質疑的「彈藥庫」。

據了解，創刊號主題聚焦「防疫」，從防疫政策檢討、防疫與人權、社區防疫效益，到疫後隱患、醫警消行動防疫風險分析、疫情與台灣農糧生產等，緊扣時事之外也預警未來在「後疫情時代」可能出現的問題；此外還有智慧城市與長照、數位公民、數位身分證與台北卡資安風險，甚至還有尊嚴善終與安樂死等議題，內容包羅萬象。

幕僚表示，「台灣民眾黨智庫通訊」期刊除了加深政策的論述與推廣外，同時也呼應過去蔣渭水的籌組臺灣民眾黨時的民報、文化協會等，柯文哲的台灣民眾黨也有網路刊物、國家治理學院，遙相呼應。據規畫，現階段智庫運作方式，透過每周的「諮詢會議」，與各界專家、學者請益討論；初期的討論議題會參考時事由黨內幕僚擬定，未來議題討論的提案權也會對外開放，讓普羅大眾都能參與，降低參政門檻。

▼民眾黨智庫推出「台灣民眾黨智庫通訊」期刊。（圖／記者陳家祥攝）

▲▼民眾黨智庫推出「台灣民眾黨智庫通訊」期刊。（圖／記者陳家祥攝）

柯P視智庫為根基　明確政見說服國人甩「一人黨」

黨主席柯文哲對智庫的重視程度，從發刊詞的內容便可看出。他表示，台灣民眾黨的政策以台灣永續經營為念，重點還是為了解決民眾生活所面對的問題。柯常掛在嘴邊的「專業、價值、民意」原則，專業就是要向各領域的專家請益，因此建立智庫就是政黨發展的重要環節。

柯文哲也定調，智庫會以「共融社會、國家治理」為出發點，把台北市實際的執政經驗當作基礎，將成功的政策透過國會平台推廣到全台灣。而匯集不同黨派、不同階層、不同面相意見，不以意識形態論事，就是共融精神的展現。

擔任智庫總召的立委張其祿，雖到了2020選舉期間才與柯陣營有密切合作，加入柯營時間短，但對於黨、智庫的連結與發展已有明確了解。台灣政治起起落落，發展至今仍只有藍綠兩大黨，因此張其祿深明，明確政黨定位、價值與主張才是政黨立足的根基，更是鞏固支持者、永續發展的關鍵。

張其祿則在創刊詞提到，民眾黨不能只以「不滿藍綠執政的群眾」為基礎，也不能僅憑主席柯文哲一人的魅力作為號召，必需要能提出台灣民眾黨存在的價值及意義，透過具體的政見主張說服更多國人民眾。因此建構智庫的工作便相形重要，才能順利形塑民眾黨的價值目標、問政方向等。他也期望，民眾黨智庫能真正成為集合眾人智慧的平台，使民眾黨能為台灣的社會發展、政治文化改造做出貢獻。

▲林嘉誠。（圖／記者楊亞璇攝）

林嘉誠幕後推手　助黨組織智庫

與柯文哲互動良好、扁時代的考選部長林嘉誠，人脈橫跨黨派、政治輩分高，是民眾黨成立智庫，除了總召張其祿外的最大幕後推手。林嘉誠除了是北市府顧問外，過去曾擔任柯文哲的國政小組召集人，後稱受到外界「太多關注」而退出，但實際上，林仍持續參與柯陣營運作，定期與柯團隊碰面開會，給予重要決策意見，是柯文哲相當看重的顧問。智庫的成立，林嘉誠便著力甚多。

儘管出身綠營，但林嘉誠對國家發展多有想望，常透過投書針貶時事，不論對藍、對綠都用同樣標準檢視。林嘉誠在創刊詞提及，1996年總統直選以來，國、民兩黨輪流執政，但人民的支持度、信任度每下愈況，政治弊端、派系運作、缺乏高瞻遠矚的國家發展目標為人詬病，「陷入統獨紛爭的國民黨、民進黨，顯然未符民意」，民眾黨應運而生，肩負第三路線先鋒角色，重要性不言而喻。

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