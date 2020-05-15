傅崐萁「帶職坐牢」　民眾黨提案修法：立委服刑應解職

▲委傅崐萁炒股案判刑2年10月定讞。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

立委傅崐萁因炒股案纏訟20年，台灣高等法院更三審去年判2年10月徒刑，最高法院昨駁回上訴定讞，需入獄服刑；但因傅未被宣告褫奪公權，等同將以立委身分坐牢。對此，台灣民眾黨表態應進行修法，讓立法委員比照《地方制度法》，只要發生「受有期徒刑以上刑之判決確定」等情況，就必需立即解職、另行補選。

「炒股被關，竟然還能在牢裡繼續當立委，這不是一個正常的國家。」民眾黨指出，傅崐萁委員因涉及內線交易，14日被判刑確定違反證交法，即將入監服刑。但由於未被判褫奪公權，讓傅崐萁竟然可以帶職入獄、薪水照領，也不用辦理補選。

民眾黨認為，立法委員必須傳達民眾的聲音，關在牢內無法善盡職責，等同讓地方區域選民的意見被噤聲；知法犯法卻還手握立法與監督職權，等同「讓犯人有權質詢矯正署」。此外，最讓人民錯亂的，就是坐牢期間還能照領人民的納稅錢。這種制度，只會破壞人民對國家的信任。

民眾黨強調，讓制度變的可信，就是我們高舉的國家治理。台灣民眾黨團將提出修法，讓立法委員比照《地方制度法》，只要發生「受有期徒刑以上刑之判決確定」等情況，必需立即解職、另行補選。中央民代要以最嚴格的標準自律，如果不能仰賴自律，我們就要讓法治變的可信。

黨團總召賴香伶也表示，由於縣市長、縣市議員、鄉鎮市長等地方民意代表遭判刑確定後，地方制度法第79條就要求必需解職、依法補選，但立委卻可以帶職入獄、不需補選，這是必需正面處理的問題。

賴香伶舉例，依目前法律，立委遭判刑但沒有宣告褫奪公權時，依然能保有立委的身分，立委服刑時甚至還能行使書面質詢、資料調閱、提出議案、召開協調會等職權，「立委服刑時是矯正署收容人，卻可質詢矯正署的相關議題？這樣的監督者、被監督者的角色錯亂，應該立即改正」。

此外，台灣立委為單一選區單人制，唯一代表該選區的立委入監服刑，立委勢必無法進行口頭質詢、議案表決，使該選區的選民民意在國會沒有代表，更是對民主制度的妨害，不利於該選區民眾的權益。

賴香伶說，不論是中央或地方民代標準都應該一致，一旦立委被判刑確定，立委就應比照地方民代解除職務、重新改選，才符合民主制度的基本精神。民眾黨團將提出修法，讓立法委員比照地方制度法，只要發生「受有期徒刑以上刑之判決確定」等情況，必須立即解職、另行補選。