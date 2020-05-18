蔡壁如指「發言人們都死了」　周台竹：看起來蠻突兀的

▲張斯綱質詢發言人周台竹。（圖／翻攝北市議會官網）

記者楊亞璇／台北報導

北市議員張斯綱18日在議會民政部門指出，有截圖流出，只見民眾黨立委蔡壁如傳了口罩販賣機傳災情的新聞報導，指「發言人們都死了」，質疑「民眾黨的委員可以指責北市發言人都死了嗎？」豈料，北市發言人周台竹說，「確實看起來是蠻突兀的」，但他實際上沒有加入民眾黨群組。

張斯綱表示，有截圖流出，有一個群組中有民眾黨發言人、民眾黨公關主任、北市府發言人，重點是蔡壁如傳了口罩販賣機傳災情的新聞報導，後面回一句話「發言人們都死了」。周台竹表示，他有看到，但是他並不了解詳情；薛春明也強調，他們都沒有參與黨務工作，因為事務官不能參與。

張斯綱追問，民眾黨的委員可以指責北市發言人都死了嗎？周台竹回稱，「這個確實看起來是蠻突兀的，我實際上沒有加入民眾黨這些群組」，自己也是從新聞媒體看到。

張斯綱強調，不要用市府資源，去洗個人履歷，不一定要在發言人相關工作上，要求發言人不要浮濫，借調員額應該回到該單位，他一定支持，組織改造部分，3月3日到現在也沒有調整，讓每個人適才適所，不要讓有人被忽略。

薛春明表示，有關借調員額回歸該單位，長遠就用擴編方式，但是擴編有一定法治，修法要時間，3月25日開始，因為北市確診人數佔全台27%，機要人員從3月25日開始逐漸增加，「疫情告一段段落⋯」此時被張斯綱打斷，要求不要跟發言人混為一談。薛表示，發言人部分，每個人工作不一樣，有人發言量多、少，但是所有發言人都是任務編組，都是沒有領夾擠的。