影／林佳龍打臉台鐵！開放「北車大廳給坐」　網正反兩派戰翻

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎肆虐，為減少接觸機會，交通部台鐵局日前暫時禁止台北車站一樓大廳席地而坐，昨日傳出將永久禁止。然而時隔一天又有變數，交通部長林佳龍今（19）日發文表示，已指示台鐵在疫情穩定後逐步開放。對此許多網友反對，有人直言「車站是運輸中心，不是野餐場所」，另外也有人表示支持，但希望交通部提出相應配套措施。

▲台北車站大廳常有民眾席地而坐。（圖／記者屠惠剛攝）

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林佳龍表示，台鐵日前因防疫考量，取消台北車站一樓大廳空間提供民眾駐足停留的服務且，台鐵有意評估維持不開放停留。他表示，車站固然肩負疏運和緊急狀況時疏散的任務，但只要能兼顧，不應僅以單方主觀的「觀瞻」決定公共場所的規定。

林佳龍指出，台灣鐵道文化已有上百年歷史，促成的不只有人與貨的東西南北流通，更有跨縣市、族群、文化的交流與融合。車站更是許多人們送往迎來、聚首離別，在人生的關鍵時刻留下美好與感懷的地點，才有那麼多歌曲等文化創作以車站為素材。

▲因應疫情台鐵暫時禁止席地而坐。（圖／記者屠惠剛攝）

他表示，彩虹之美，在於多元並存。近年來，台灣許多新住民或國際移工的朋友，因交通之便，多選擇車站附近的場所聚會。

林佳龍強調，我們希望自己的同胞在其他國家怎麼被對待，就該那樣對待離鄉背井來到台灣工作或生活的外籍朋友。車站的公共空間，應在符合疏運及安全的前提下，盡可能提供包括移工在內的所有民眾共享，同時應避免標籤化特定族群。

林佳龍表示，昨天已經指示台鐵，在疫情穩定後，與指揮中心研商評估逐步管理開放；等疫情確定結束後，也能及早讓一切如常。未來公共空間的管理措施，若有優化或變革的規畫，台鐵亦應先多徵詢相關機關、團體及專家的意見。

▲近期北車大廳人潮明顯少很多。（圖／記者李宜秦攝）

然而此舉引發多數網友不滿，有人留言「車站主要是提供交通服務，休息區是給旅客暫做休息與等待，不是為了給人用餐或一坐坐整天用的啊」、「這不僅是「觀瞻」的問題。也不是對移工不友善。而是忙碌的開放式公共空間實在不太適合被不移動的人群佔據！請部長三思！」

另外支持開放的人則表示「非常贊成於特殊節日出借移工聚會，慶祝他們的特別日子，特殊意義是人生而平等，不分群族，給予他們方便，他們的感激不僅呈現我們國家，更對家中父母親會多一分關心，何樂而不為，但總是會引起過客的不便，交通部於行善之餘，是否有多一分面面俱到的說明，這是必要的措施」。

台鐵局表示，未來疫情解禁後之開放方案，本局目前正在研議規劃中，台北車站為全台第一大站，台北站區每日進出約50萬人次，如何在提供旅客舒適便利旅運空間的同時，兼俱尊重各族群多年來自然形成的使用習慣，臺鐵局將多方徵詢各界意見，針對正反意見審慎評估規劃，以期在尊重與包容的同時，亦保障旅客權益不受影響。

另提醒因目前仍在防疫期間，台北車站大廳依中央流行疫情指揮中心指示仍然禁止席地而坐及群聚活動，請民眾配合遵守規定，以確保自身及他人健康。

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