影／26網友號召週末坐爆台北車站　「野餐唱歌皆可」要求台鐵開放大廳

記者黃翊婷／綜合報導

台北車站大廳在疫情結束之後，台鐵研議未來不會重新開放，掀起各界正反意見熱議。有網友在臉書發起「坐爆台北車站，野餐唱歌靜坐躺臥皆可」活動，時間選在本週六（23日）中午12時，如果擔心群聚風險，也可以擺放玩偶表達訴求，「我們要坐爆台北車站表達抗議！」

▲網友在臉書發起的抗議活動。（圖／翻攝自Facebook／活動頁面）

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受到新冠肺炎疫情影響，台北車站自2月29日起禁止民眾在大廳席地而坐，期間也停止租借大廳舉辦活動，如今疫情逐漸趨緩，台鐵卻研議未來仍會維持該政策，不再重新開放。台北車站站長黃榮華表示，車站大廳沒有民眾席地而坐，感覺起來環境不會那麼凌亂，事實上，台鐵場站主要是提供旅客做為運輸場站，從來沒有「席地而坐」這個服務項目。

不過，消息傳開後，各界正反意見不一，有人贊同台鐵，但也有人覺得這樣對移工朋友不友善。於是有26名網友主動加入號召，在臉書發起「坐爆台北車站，野餐唱歌靜坐躺臥皆可」活動，並向台鐵提出質疑，不開放公共空間是否有商業利益考量，「我們要求台北車站收回決定，在疫情後恢復原樣，開放民眾席地而坐！」

▲台北車站大廳過去假日經常有民眾席地而坐，吃喝聚會。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

雖然活動發起人在文末提醒，疫情期間為了避免群聚風險，參與者可以選擇在車站大廳擺放玩偶，如果是親自前往現場，也要記得保持1.5公尺的社交距離；但有另一派網友認為，萬一出事究竟誰要負責，況且其他國家的車站大廳並沒有這種現象，車站的建設目的也是為了運輸而非集會場所，台鐵沒有明文規定不等於默許，自由更不應該無限上綱。

據了解，由於台北車站大廳是許多移工交誼的場所，台鐵研議不再開放，受到外界質疑針對移工，這才引發網路兩派論戰。對此，台鐵澄清，台鐵對穆斯林朋友都很友善，不管是服務台翻譯人員或其他服務，都朝著友善穆斯林政策辦理，只是希望移工群聚解鄉愁的地方能移到室外，不要在室內，而5月24日就是開齋節，中央防疫指揮中心目前尚未放寬群聚活動規範，各機關也紛紛取消開齋節活動，台鐵站區內仍禁止群聚飲食及席地而坐，確保民眾都能有效保持社交安全距離，屆時也會派員加強勸離，並請鐵路警察加強巡邏協助勸導。

▼台鐵自2月29日起禁止民眾在大廳群聚。