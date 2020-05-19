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「懦弱世衛」害慘全球　美國會議員推文挺台灣：川普應支持！

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▲▼世衛（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在第73屆世界衛生大會（WHA）視訊會議發表談話。（圖／路透）

▲世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在第73屆世界衛生大會（WHA）視訊會議發表談話。（圖／路透）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓18日專電

世界衛生大會（WHA）登場，台灣連續4年未受邀參與，多名美國國會議員今天推文抨擊世界衛生組織的決定，表示台灣理當參與，但由於世衛懦弱而無法讓世界聽取寶貴防疫經驗。

受2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情影響，世界衛生大會今天以視訊會議方式召開，台灣因為沒收到邀請函而無法參與。而北京雖遭外界指控隱匿疫情，中華人民共和國主席習近平卻應世界衛生組織（ WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus） 之邀，在會議開幕式上致詞。

針對台灣連續4年未能參與WHA，共和黨籍聯邦參議員柯頓（Tom Cotton）今天推文表示，台灣成功抑制疫情，有許多經驗可以分享，但世衛懦弱行徑讓世界處於更不利處境。柯頓今天也投書「新聞週刊」（Newsweek），呼籲美國總統川普政府持續支持台灣有意義參與世衛、聯合國等國際組織；若台灣無法取得觀察員身分，美國應比照去年在聯合國舉辦宗教自由會議的作法，邀請台灣官員以賓客身分出席。

此外，柯頓也呼籲川普政府，透過外交、軍事及經濟途徑加強與台灣關係，包含廢除不利美台官員互動的規定、邀請台灣參加環太平洋軍事演習（RIMPAC）並持續對台軍售，及與台灣洽談雙邊貿易協定等。

共和黨籍聯邦參議員盧比歐（Marco Rubio）也推文表示，當世界對抗2019冠狀病毒疾病之際，台灣能有意義參與世衛格外重要。他說，美國與同為民主政體的台灣站在一起，台灣共享美國價值，也是美國在印太區域的重要安全、經濟夥伴。

上週與204名聯邦眾議員聯名致函譚德塞，要求邀請台灣參與WHA的共和黨籍聯邦眾議員萊特（Ron Wright）今天也推文為台發聲。萊特表示，世衛持續將台灣排除在WHA的作法令人 髮指，台灣理當獲得席位，他將持續耐心等候譚德塞回 信。

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