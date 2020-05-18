防疫挨批！川普巨砲反擊「歐巴馬非常無能」　白宮經濟顧問也幫腔

▲美國總統川普反擊前總統歐巴馬，稱對方是一名「非常無能」的總統。（圖／路透）



記者吳美依／綜合外電報導

美國前總統歐巴馬8日批評，川普政府防疫方式是「絕對混亂的災難」，16日再轟相關負責人不清楚事務細節，許多人甚至連「假裝負責」都不做。川普17日表示，他沒有看見這些評論，但歐巴馬是一名「非常無能」的總統。白宮經濟顧問納瓦洛（Peter Navarro）諷刺歐巴馬成為拜登的新聞秘書，抨擊前屆政府「無能」，根本無法達成川普的政績。

歐巴馬8日批評川普政府防疫是「絕對混亂的災難」，16日透過網路直播在傳統非裔大學（HBCU）畢業典禮致詞時表示，新冠肺炎疫情大流行揭露政府的真面目，相關負責人並不清楚手上進行中的事務細節，許多人甚至連假裝負責這層功夫都不做。外媒評論，前總統批評繼任政府的行為非常罕見。

綜合《衛報》、《每日郵報》報導，川普17日表示沒看見歐巴馬的評論，但「他是一名無能的總統，這就是我所能說的。非常無能。」他也提到，美國防疫取得重大進展，「我認為我們度過了一個很棒的周末，進行了許多很棒的會議，在很多方面取得巨大進展，包括替這個困擾我們國家的可怕瘟疫找到治療方法。」

▲白宮貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）諷刺歐巴馬是拜登的新聞秘書。（圖／達志影像／美聯社）



白宮經濟顧問納瓦洛17日也對此表示，「這是個演講還是政治廣告？」，諷刺地「恭喜」歐巴馬找到新工作，也就是民主黨總統候選人、前總統拜登（Joe Biden）的新聞秘書。他說，川普除了打造50年以來最佳經濟以外，還有許多亮眼政績，但歐巴馬與拜登政府經濟表現差勁，根本是「無能者歡聚一堂」（Kumbaya of incompetence）。

納瓦洛讚揚川普處理疫情危機的方式，「我本周確實看到轉機……我們已經讓50州的48州恢復經濟」，並透露疫苗計畫「曼哈頓計畫」（Manhattan project），目標在12月開發完成。他也指出，川普創造了50萬個製造業工作機會，17天內設立呼吸器工廠，5周內建造2座N95口罩工廠，「這些都是歐巴馬與拜登政府做不到的，而拜登一輩子也做不到。」



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