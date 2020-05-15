「羅興亞難民營」確診首例！人口密度是鑽石公主號1.6倍…掀擔憂

▲孟加拉「拉科克斯巴扎爾」（Cox's Bazar）的羅興亞人難民營首度出現新冠肺炎病例。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

孟加拉「科克斯巴扎爾」（Cox's Bazar）的難民營中住著大約100萬名緬甸羅興亞人（Rohingya），官方14日證實首度出現病例。人道主義組織表示，難民營生活環境條件低落，呼籲外界關注疫情爆發的可能性。國際救援委員會的阿格勞（Manish Agrawal）說，這裡每平方公里居住4萬至7萬人，「人口密度至少是鑽石公主號的1.6倍。」

綜合BBC、《半島電視台》報導，難民營中住著100萬羅興亞人，規模全球最大，如今首度出現新冠肺炎病例。孟加拉「難民救濟與遣返專員」塔魯達（Mahbub Alam Talukder）與世界衛生組織（WHO）發言人貝卡魯（Catalin Bercaru）於14日證實，1名難民以及1名住在營地外的當地人檢測結果呈現陽性，目前正在接受隔離治療，相關單位已經開始追蹤接觸史。

▲難民營生活條件低落，人道救援組織先前就曾針對疫情爆發的可能性表達擔憂。（圖／達志影像／美聯社）



孟加拉救助兒童會（Save the Children）健康主任賈漢（Dr Shamim Jahan）表示，如今病毒進入世上最大難民定居地，很有可能導致數千人染疫死亡，「這場大流行會讓孟加拉倒退數十年。」他也指出，1.6億人口的孟加拉大約只有2000台呼吸器，羅興亞人的難民營更是不可能出現加護病房。

國際救援委員會（IRC）孟加拉負責人阿格勞向《路透社》指出，難民營內每平方公里居住4萬至7萬人，「這個人口密度至少是鑽石公主號的1.6倍。」

▲孟加拉政府去年9月起在難民營實施網路禁令，4月初實施封鎖。（圖／達志影像／美聯社）



羅興亞難民營居住環境狹窄、擁擠，難以獲得乾淨水源，環境條件低落，因此人道救援組織幾周以來持續呼籲外界關注疫情爆發的可能性。據悉，營地從去年9月起實施網路禁令，獲得正確資訊的管道有限，由於「拉科克斯巴扎爾」4月初出現多起病例，也被當局宣布封鎖，所有進出交通都被限制。

羅興亞人信仰伊斯蘭教，是佛教國家緬甸的少數族群，雙方長期以來關係緊張。羅興亞武裝分子2017年攻擊多個警察哨站，引發軍事鎮壓，種種動盪因素導致超過73萬人逃往鄰國孟加拉，緬甸政府則面臨種族滅絕的指控。

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