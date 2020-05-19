影／川普強推「吃奎寧防染疫」每天按時服用　專家主播拿反證警告：可能會害死你

記者張靖榕／綜合外電報導

美國總統川普周一（18日）仍堅稱，奎寧是對抗新冠肺炎的有效藥物，忽略食品藥品監督管理局（FDA）的警告，他說會服用奎寧搭配鋅，讓自己遠離新冠病毒，「我收到很多有關奎寧的超級好消息，而我說，嘿，你知道我怎麼說的…你有什麼好失去的？」

▲川普多次和專家意見及試驗結果有相反說法。（圖／路透）

綜合外電報導，不論新聞媒體及專家如何發出質疑與警告，川普仍表示自己每日按時服用「奎寧和鋅」，至今已經約10天，「我人還在這啊」。對於白宮醫師是否會推薦奎寧作為新冠肺炎治療藥物，川普引述醫生的回答「如果你想要的話」，他接著重述自己的話，「對，我想要。」

白宮西廂辦公室已爆出2人染疫，其中1人甚至是川普的貼身隨扈；疫情蔓延全球時，川普也曾在國際場合與後來確診的官員接觸，不過檢測結果皆是陰性，且繼續頻繁出現在大眾前，身體也無明顯不適。不過這些情況與奎寧是否能用於預防，甚至對付新冠病毒，都還存有爭議；川普說他在聽到奎寧有眾多好處後，就決定要每日服用。





▲和全球許多國家一樣，美國正積極找出治療最有效的藥物，以及疫苗的開發。（圖／達志影像／美聯社）

對此，FDA於4月即曾表示，他們只推薦在臨床試驗的時候使用奎寧，或是在小心謹慎的醫療監督下，用以治療住院患者。FDA警告，在有關病患接受奎寧治療的醫療報告中顯示，部分病患會出現「嚴重心率紊亂的問題」。

川普的說法連一項力挺的《福斯新聞》（FOX News）都出現反對聲音，主播卡夫托（Neil Cavuto）訝異總統竟然會說出這種話。卡夫托在新聞節目上引述「美國退伍軍人事務部」（USDVA）的一項研究結果，指出一間醫院接受奎寧治療的患者中，不少人出現呼吸道及心臟問題，「我沒辦法再更強調這件事了，這可能會害死你。」

美國國家過敏和傳染病研究所（NIAID）及維吉尼亞大學共同出資，於醫學平台medrxiv.org發表的研究報告指出，美國染疫的退伍軍人中，服用奎寧者後的死亡率是27.8%，和未服用者11.4%的死亡率有一段明顯距離。

《商業內幕》指出，川普對於這些得出反證的實驗結果回應，之所以會與他說的不同，是因為那些進行實驗的人「都不是川粉」。