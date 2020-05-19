武漢一社區篩檢「混合採樣」…20個樣本放1瓶中　官方：可以保證結果！

▲武漢計劃10天檢測1100萬人 。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

武漢日前開始全城大篩檢，10天要檢測1100萬人，前幾日剛被曝光一社區疑似利用篩檢偷個資，昨日（18日）再次出包。網傳一則影片顯示，武漢江岸區一個疑似檢測點的桌子放置有兩個小瓶子，瓶子內竟分別裝有多支已經取樣的棉簽，有民眾稱「20個人1個瓶子」，直接「混合」核酸檢測。

據《澎湃新聞》報導，5月18日，還有一段影片中，一位女民眾拿著2個裝有棉簽的瓶子，向圍觀民眾展示。

武漢市江岸區盛世東方社區附近一間商鋪的工作人員5月18日15時許下午透露，她已經在當天1點多做過核酸檢測，在檢測點出示身分證、做登記，隨後漱口準備檢測。她隨後看到，檢測點工作人員用棉簽取樣後，將棉簽放在一個盒子裡。在此之前，盒子裡已經有多個取樣的棉簽。

該商鋪的工作人員表示，她之前在網上看到過「混檢」的方式，「我覺得這是在加快檢測速度，能理解這種方式。」不過，居住在武漢市東西湖區徐姓民眾則表示，1個禮拜內，他已經做過2次免費核酸檢測，兩次均是「一人一瓶一碼」，非前述混合樣本核酸檢測。

▲武漢江岸區出現混合樣本核酸檢測。（圖／翻攝自澎湃新聞）

武漢江夏區衛健委相關負責人也稱，他們區域均採取「一人一碼」核酸檢測。4天前，5月14日，武漢市部署在全市範圍內開展集中核酸檢測。近期武漢發布的《武漢市新冠肺炎疫情動態》顯示，5月14日當日全市核酸檢測72791人次，5月15日當日全市核酸檢測113609人次。而此前的5月12日和5月13日當天，全市分別有42618人次、67026人次核酸檢測。

針對前述混合樣本核酸檢測一事，18日下午，武漢江岸區後湖街道辦事處宣傳辦一名工作人員證實，他們所屬轄區存在單管檢測、混合檢測的情況，「據我了解，（混合檢測）在方案裡屬於一個合理的方式。」

18日16時48分許，江岸區衛健委辦公室一名工作人員也表示，採取混合檢測方式是根據武漢市衛健委下發《全市加強核酸檢測加快篩查無症狀感染者工作方案》文件要求的。「它首選的就是混檢，」他說，採取混檢方式是需要提高核酸檢測速度，但是採樣都是「一人一採」。

江岸區衛健委疾控科一位工作人員也證實，按照武漢官方下發的文件，大部分人篩查採取「混檢」的方式，以加快檢測力度，「肯定（做過預試驗）的，可以保證檢測結果，」該工作人員說，「市里敢發這個文件說明是能保證檢測結果的前提下，才敢加快效率，我們不可能一味地追求效率而不追求結果的，不可能亂來。」

對此，有網友科普，「混合採樣，就是說把待檢測人員分組，樣本混合後檢測，如果沒問題，就是這一組人全部都沒感染；如果有問題，再把這一組人挨個檢查，如果20人一組，1千萬人就只用做略多余50萬次分析了，這個算法還挺巧妙的。」不過，也有網友質疑，「這樣靈敏度夠不夠，會不會混合下去，病毒數量不夠，檢測不出來？」

►戴口罩也要記得保養