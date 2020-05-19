李慶元爆安養中心凌虐老人　兆如院長提告「不要再說謊，把岳母接回去」

記者劉昌松／台北報導

台北市議員李慶元向週刊爆料，岳母住在文山區安養中心，疑遭虐待成傷，並指安養中心有疥瘡群聚感染，老人被綁在床上「癢到死」；整夜綁在輪椅上吹冷風，被點名的兆如安養護中心19日上午到台北地檢署，按鈴控告李慶元用偽造的傷勢紀錄惡意抹黑，涉嫌加重誹謗、偽造文書等罪，員工並舉起字板，要李「不要再說謊，把岳母接回去」。

▲兆如老人安養護中心院長林月桂控告北市議員李慶元加重誹謗與偽造文書等罪嫌。（圖／記者劉昌松攝）

兆如老人安養護中心3名照服員被報導，在2019年11月時，半夜搖醒失智老人，讓他們坐上輪椅，推到會客室吹冷氣不給睡覺到天亮，不從則掌摑巴掌，吉他老人舉母及報，遭報復，將熱牛奶換成冷開水，李慶元90多歲岳母，也疑遭殃，經萬芳醫院驗傷「左側膝部及右側上臂挫傷合併瘀青」。

▲兆如18日已開記者會駁斥爆料。（圖為資料照／記者陳以昇攝）

對此，兆如董事長胡世賢18日召開記者會，嚴正駁斥所有的指控，強調李慶元明知兆如老人安養護中心，曾接受社會局、衛生局多次訪查，並沒有虐待長者及疥瘡群聚感染等狀況，且兆如近二十年來，評鑑結果均為優等或甲等，從未得過乙等，但李卻向週刊提供假訊息，透過大篇幅的不實報導，惡意攻擊兆如。

兆如指出，社會局、衛生局多次訪查，時間包括深夜、週末、勞動節連假等，並詳細詢問工作人員、家屬、住民，且調閱大量工作日誌與護理紀錄，仔細檢視全部監視錄影檔案畫面，完全沒有員工虐待長者的情況。

另外，衛生局歷次訪查，並委派感染科與皮膚科醫生前來院區篩檢，總計住民與工作人員普篩492人，僅1例確診，且是在指縫中發現，為無症狀感染，身體其他部位並無感染，並無群聚感染的情形。對於相關的細節，李慶元十分了解，卻故意散布不實訊息給媒體，企圖毀損兆如的名譽。

兆如表示，李慶元在今年2月7日，中心召開家屬座談會時，向兆如提供一張其岳母的醫院診斷證明書，

不過診斷證明所載內容，與社會局人員1月15日對李慶元岳母現場拍照及查訪記錄對照，大相逕庭，故該診斷證明顯有做假之嫌。李慶元持有、行使該份診斷證明，已涉犯偽造文書罪，19日正式到北檢提告李慶元涉嫌加重誹謗及行使業務上登載不實文書罪嫌。

兆如強調，他們真金不怕火煉，雖然李慶元的不實指控，讓兆如的員工們不堪其擾、疲於奔命，但未來仍將力求完美，並繼續以奉獻的精神，為長者們提供最好的服務。

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