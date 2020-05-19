快訊／連環騙辯「為愛犯傻」出庭痛哭　「騙扁小子」黃琪遭判1年2月

▲黃琪冒名東騙西騙遭判刑。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者孫于珊／台北報導

詐欺慣犯黃琪（本名黃照岡，現年27歲），未成年就行騙天下，因曾騙過前總統陳水扁，而有「騙扁小子」之稱。約4年前，他又假冒宋學仁（張清芳的富商尪）的秘書、國泰千金等人，被依涉犯詐欺得利、偽造文書等罪起訴。台北地院19日審結，判黃琪1年2月徒刑，不得易科罰金。可上訴。

黃琪被控2016年間，冒用宋學仁董事長劉姓秘書的名義，向凱基銀行開期貨證券戶，並獲得低於市價的優惠手續費；也冒用國泰千金蔡佳玲的身分，向太古國際汽車公司無償試駕奧迪A8長達7天；另外還被控冒用周姓男友的名義，簽立房屋租賃契約。

儘管黃琪否認犯行，甚至在庭上崩潰大哭，認為自己是為愛犯傻；其律師郭上維也替他辯護說，黃琪只是想要「尊榮感」，並無犯意。法官審酌後，認為黃琪犯行明確，依累犯詐欺得利罪，判1年2月徒刑，不得易科罰金，偽造文書罪部分，判刑4月，得易科罰金12萬元。

▲黃琪藍白拖配短袖短褲出庭聽判。（圖／記者劉昌松攝）

然而黃琪的詐騙案尚未落幕，該案件審理期間，黃琪竟在2月國內新冠肺炎疫情延燒之際，涉假冒香港首富李嘉誠的秘書，向口罩大廠中衛公司詐萬片口罩，被裁定羈押禁見；又查出黃琪2017年初時，涉冒充知名藝人林青霞的助理，利用APPLE PAY漏洞，詐騙澎湖喜來登等3間飯店，讓他入住時免費升等成頂級套房，檢方5月6日依法將他起訴，案件仍在審理中。

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