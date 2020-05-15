長腿辣模診所當秘書被霸凌　逆襲踼爆A健保黑幕...院長慘遭羈押禁見

記者羅志華／台北報導

一名身材高挑、腿長107公分吳姓辣模，不滿於2019年間在永和某診所任職秘書期間，與林姓院長爆出糾紛，離職後竟又因在google「評價一顆星」挨告，反向健保署踢爆診所浮報醫療點數，北檢訊問後，諭令診所陳姓醫師20萬交保、另名廖姓女子2萬交保，北院裁定林姓院長羈押禁見。

▲吳女擁身高173、腿長107公分的好身材，於2019年間從永和某診所離職時鬧得不愉快，事後向健保局舉報診所A健保。（圖／翻攝臉書）

吳姓辣模離職後，診所以她在任職期間，不斷以外拍、旅拍、化妝等理由，要求調班、換班，甚至發現她在職期間在所內拍攝多張照片，又在google地圖上給1星評價、刊登診所錯誤資訊，向新北地院提告，對吳女求償10萬元、要求登報道歉。

吳女否認刊登錯誤資訊，並稱在google放照片、留言好評，都是任職期間依院長要求辦的，她只是在離職後撤掉留言、並改評價1星，且她於任職期間，不斷遭院長職場性騷擾、霸凌。

吳女表示，院長不僅在她想離職時，以索討高額違約金威脅，甚至對同事宣稱她有重度精神妄想症，害她離職後多次試圖輕生，至今診所還欠她薪資、加班費共2萬600元；新北地院於2月間判診所敗訴、吳女免賠。

▲▼永和某診所遭踢爆浮報醫療點數，北院裁定林姓院長羈押禁見。（圖／記者邱中岳翻攝，下同）



吳女對林姓院長積怨已久，更不滿連「google評價一顆星」都挨告終於爆發，在臉書爆料稱院長因應健保局要來抽查，要她幫忙「補病例」，更威脅她若對外透漏此事，就要扣薪水，事後向健保局舉報診所浮報醫療點數、詐取健保。

刑事局4月間接獲北檢指揮交查詐欺案件，案情為健保署2019年底陸續接獲病患檢舉，指稱新北市永和地區某診所醫師涉嫌不實登載病患病例，稱病患於就診時曾接受多項健康檢查，有的病患只是小感冒卻被記錄成照超音波，以申報詐領健保費用，隨即組成專案小組積極偵辦。

刑事局經月餘偵查，偕同新北市警察局永和分局及健保署等單位，同步展開拘提、搜索行動，查扣手機5支、現金3萬6千元、金融帳簿14本，檢驗所空白檢體清單、申報醫療點數總表、疑似偽造病歷資料、偽造勞資糾紛的「領據暨和解書」1份、筆電1台、他人健保卡3張等證物，並將診所內3人拘提到案，訊後依涉犯詐欺、偽造文書罪嫌，處分陳姓醫師20萬交保、廖姓女子2萬交保，北院裁定林姓院長羈押禁見。

刑事局調閱診所資料發現，查無送驗資料竟高達2千多筆，被害人高達上千人，初估詐領健保費至少約500餘萬元。

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