　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

長腿辣模診所當秘書被霸凌　逆襲踼爆A健保黑幕...院長慘遭羈押禁見

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者羅志華／台北報導

一名身材高挑、腿長107公分吳姓辣模，不滿於2019年間在永和某診所任職秘書期間，與林姓院長爆出糾紛，離職後竟又因在google「評價一顆星」挨告，反向健保署踢爆診所浮報醫療點數，北檢訊問後，諭令診所陳姓醫師20萬交保、另名廖姓女子2萬交保，北院裁定林姓院長羈押禁見。

▲▼吳姓辣模控診所A健保。（圖／翻攝臉書）

▲吳女擁身高173、腿長107公分的好身材，於2019年間從永和某診所離職時鬧得不愉快，事後向健保局舉報診所A健保。（圖／翻攝臉書）

吳姓辣模離職後，診所以她在任職期間，不斷以外拍、旅拍、化妝等理由，要求調班、換班，甚至發現她在職期間在所內拍攝多張照片，又在google地圖上給1星評價、刊登診所錯誤資訊，向新北地院提告，對吳女求償10萬元、要求登報道歉。

吳女否認刊登錯誤資訊，並稱在google放照片、留言好評，都是任職期間依院長要求辦的，她只是在離職後撤掉留言、並改評價1星，且她於任職期間，不斷遭院長職場性騷擾、霸凌。

吳女表示，院長不僅在她想離職時，以索討高額違約金威脅，甚至對同事宣稱她有重度精神妄想症，害她離職後多次試圖輕生，至今診所還欠她薪資、加班費共2萬600元；新北地院於2月間判診所敗訴、吳女免賠。

▲永和某診所遭踢爆浮報醫療點數，北院裁定林姓院長羈押禁見。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲▼永和某診所遭踢爆浮報醫療點數，北院裁定林姓院長羈押禁見。（圖／記者邱中岳翻攝，下同）

吳女對林姓院長積怨已久，更不滿連「google評價一顆星」都挨告終於爆發，在臉書爆料稱院長因應健保局要來抽查，要她幫忙「補病例」，更威脅她若對外透漏此事，就要扣薪水，事後向健保局舉報診所浮報醫療點數、詐取健保。

刑事局4月間接獲北檢指揮交查詐欺案件，案情為健保署2019年底陸續接獲病患檢舉，指稱新北市永和地區某診所醫師涉嫌不實登載病患病例，稱病患於就診時曾接受多項健康檢查，有的病患只是小感冒卻被記錄成照超音波，以申報詐領健保費用，隨即組成專案小組積極偵辦。

刑事局經月餘偵查，偕同新北市警察局永和分局及健保署等單位，同步展開拘提、搜索行動，查扣手機5支、現金3萬6千元、金融帳簿14本，檢驗所空白檢體清單、申報醫療點數總表、疑似偽造病歷資料、偽造勞資糾紛的「領據暨和解書」1份、筆電1台、他人健保卡3張等證物，並將診所內3人拘提到案，訊後依涉犯詐欺、偽造文書罪嫌，處分陳姓醫師20萬交保、廖姓女子2萬交保，北院裁定林姓院長羈押禁見。

刑事局調閱診所資料發現，查無送驗資料竟高達2千多筆，被害人高達上千人，初估詐領健保費至少約500餘萬元。

▲永和某診所遭踢爆浮報醫療點數，北院裁定林姓院長羈押禁見。（圖／記者邱中岳翻攝）

生火了！連我媽都用到發光

ET快訊
驚悚撞擊影片曝！台南男開車暴衝「撞爛11車」2人傷
Kobe墜機意外驗屍報告出爐..體內有藥物反應！9罹難者皆因
工人跌一跤…地面鋼筋「插入腋下」血狂噴！同事嚇傻求救
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台3線大型重機過彎失控　打滑摔進水溝「4名追焦手」慘遭波及　

婦人無業缺錢用...專摸「椅墊沒蓋好」機車　1天偷6台得手上千元

證件照怪怪的！新莊菜鳥帥警指揮交通「順手抓」逃逸7年緊張男

「黃蜂」拖延7隻小虎鯨回大海　困高雄港12天！海保署臉書日記曝救援

剛跟前妻復合...他情人節又帶妹「摩鐵忘情衝刺」還拍片！　小三這理由判免賠

捷運手扶梯見「短裙＋黑絲襪」　工程師「凍未條」...狂攝女大生裙底風光

新竹古董玩家3.5萬「爽收200年古蹟」　詭辯：不知贓物！法官狂打臉

金門男挖到823砲戰未爆彈…淡定開往金防部　友追3公里攔下：母湯啦！

情敵狂追女友…移民官怒查他個資「拍照外傳」！桃檢起訴：建請加重其刑

快訊／工人跌一跤…地面鋼筋「插入腋下」血狂噴！同事嚇傻求救　

走失貴賓疑遭人惡意棄置垃圾桶　被困死結塑膠袋...全身溼透狂哭

Max給吳尊剪頭髮表情超痛苦　「給你冰淇淋」兒子秒被買通

高雄鐵工遭撞斃...妻「喪宅墜樓」　家屬怒吼韓賜村：為什麼闖紅燈

騎士尾隨狂吼「為何要載我老婆」　夫護妻闖紅燈逃：想到隨機殺人案

綠茶《玩很大》超破台語又來了！　楊丞琳完成心願…在旁笑翻ＸＤ

台北「哪小哥」爆打運將12拳 女友被搧...爬前座哀求：拍謝

黃子韜怨吳亦凡「就是因為你」　第一次公演任務發布....導師火藥味超濃!!!

虞書欣模仿《破風》舞蹈　劉雨昕台下看到超無奈！！

法國人訪問「台灣防疫成功因素」 蔡英文：SARS經驗+人民守規矩

沒超商、騎山豬？花蓮刻板印象多　黃大謙怒噴：有百貨公司好嗎！

台3線大型重機過彎失控　打滑摔進水溝「4名追焦手」慘遭波及　

婦人無業缺錢用...專摸「椅墊沒蓋好」機車　1天偷6台得手上千元

證件照怪怪的！新莊菜鳥帥警指揮交通「順手抓」逃逸7年緊張男

「黃蜂」拖延7隻小虎鯨回大海　困高雄港12天！海保署臉書日記曝救援

剛跟前妻復合...他情人節又帶妹「摩鐵忘情衝刺」還拍片！　小三這理由判免賠

捷運手扶梯見「短裙＋黑絲襪」　工程師「凍未條」...狂攝女大生裙底風光

新竹古董玩家3.5萬「爽收200年古蹟」　詭辯：不知贓物！法官狂打臉

金門男挖到823砲戰未爆彈…淡定開往金防部　友追3公里攔下：母湯啦！

情敵狂追女友…移民官怒查他個資「拍照外傳」！桃檢起訴：建請加重其刑

快訊／工人跌一跤…地面鋼筋「插入腋下」血狂噴！同事嚇傻求救　

國民女友墾丁辣一波「美胸挖空」　竟衰遭「生物襲擊」癢一週！

女子失蹤「臉部腐爛」！父慟不敢見最後一面...兇嫌5天前還殺妻閨蜜

《夫婦的世界》貴婦提小CK包款　與金喜愛九萬塊爆款包相似度爆表

恐怖情色星「肢解武漢男放血烹食」　發臭斷腿寄給政客…確診後監獄人生神逆轉

愛看快艇雷納德比賽　坦圖：喜愛和他對抗的時刻

百年歷史扛不住！萬華人「龍都冰菓」迫遷　遭爆：又跟漲租有關

她跳天橋滿身血卡貨車　小黃運將目睹驚嚇提醒…司機淡定搬屍：是玩偶啦！

身高越矮送越多肉片！台中超狂平價火鍋　爽吃4種海鮮200元有找

兒子天生小耳症　公園婆媽「無聊推測」：不然耳朵怎會黏起來？媽氣炸

林毅夫：陸有能力使下半年GDP增速達15％　完成「全面建成小康社會」目標

萬里半裸女逛街進超商　她說：游泳起來衣服就不見了

社會熱門新聞

即／21歲女大生跌落820林道身亡

失蹤4天！花蓮嬤曝「紅衣小女孩牽走我」

聯結車倒車…他爆頭慘死！頸與身體「幾乎分離」

妻探班給驚喜…門打開心碎！夫辦公室激吻秘書　

天母「神鬼阿嬤」螞蟻搬錢2億！

師要求開冷氣遭拒！怒轟學生禽獸不如遭判刑

疫情衝擊酒店停業滿月　女公關另闢5大戰場打游擊

台中正妹路邊酒醉！嬌喊3次「哩咪爾味」

酒店女友「不接S」男友一試破功　下場慘烈

汐止區某社區大樓水質「怪怪的」

北市中山區驚爆隨機割喉！男騎士緊急閃過逃死劫

3歲馬尾娃到超商「買乖乖」　暖警助找路

醫師詐領健保費500萬　長腿辣模女祕書復仇揭弊

高雄單車婦闖平交道　遭區間車撞斃

更多熱門

相關新聞

盧佳君成「闇黑條款」犧牲者　台師大校長挨告

盧佳君成「闇黑條款」犧牲者　台師大校長挨告

台師大教授夏學理今天到台北地檢署，按鈴告發校長吳正己，要求系所在公開甄選教員前，先提供「參考人選」，讓校長審查後再給員額，形成內定效果，包括前立委盧修一的女兒盧佳君因此「被做掉」，夏告發吳正己涉嫌《刑法》偽造文書罪，同時將蒐證吳用校務基金買特斯拉、聘請年薪150萬元雇員是否合法合理。

SM攝影師「揉胸指侵女模」判刑4年

SM攝影師「揉胸指侵女模」判刑4年

盜美女圖圈粉「發大財」　4個月狠撈400萬

盜美女圖圈粉「發大財」　4個月狠撈400萬

議員爆國宅官商勾結　檢調查結果出爐

議員爆國宅官商勾結　檢調查結果出爐

補教名師劉毅涉偽造文書大喊冤！

補教名師劉毅涉偽造文書大喊冤！

關鍵字：

健保詐欺偽造文書小模診所

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 金正恩 武漢肺炎 羅志祥 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

狠妻3箱鹽酸淋尪…冷眼看他逐漸溶解消失

Max想起「胎內記憶」隋棠聽完失落了

外送機車突熄火…客人親拿餐點　她手機一震哭了

以為撿到土狗　養5個月竟比柴大隻

何妤玟痛斬8年婚導火線曝光！　

「亞洲第一美男子」無父母沒姓名

Mia連續偷錢還詛咒　元元怒PO真相打臉

郭采潔愛了楊祐寧5年「哭到停不下來」！分手後暴瘦

捷運內拒戴口罩！惱羞女「毆咬保全」影片曝光

台中知名戲院後方「陰陽交界處」？　父嘆跟了很多個

陸網瘋傳「羅志祥正式和愷樂在一起」

鐵工爸載孩外送　萬人看到這幕感動爆

即／21歲女大生跌落820林道身亡

失蹤4天！花蓮嬤曝「紅衣小女孩牽走我」

被鏡子反射出身材！馮提莫真實罩杯曝光

更多

最夯影音

更多
走失貴賓疑遭人惡意棄置垃圾桶　被困死結塑膠袋...全身溼透狂哭

走失貴賓疑遭人惡意棄置垃圾桶　被困死結塑膠袋...全身溼透狂哭
Max給吳尊剪頭髮表情超痛苦　「給你冰淇淋」兒子秒被買通

Max給吳尊剪頭髮表情超痛苦　「給你冰淇淋」兒子秒被買通

高雄鐵工遭撞斃...妻「喪宅墜樓」　家屬怒吼韓賜村：為什麼闖紅燈

高雄鐵工遭撞斃...妻「喪宅墜樓」　家屬怒吼韓賜村：為什麼闖紅燈

騎士尾隨狂吼「為何要載我老婆」　夫護妻闖紅燈逃：想到隨機殺人案

騎士尾隨狂吼「為何要載我老婆」　夫護妻闖紅燈逃：想到隨機殺人案

綠茶《玩很大》超破台語又來了！　楊丞琳完成心願…在旁笑翻ＸＤ

綠茶《玩很大》超破台語又來了！　楊丞琳完成心願…在旁笑翻ＸＤ

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面