報復行竊被逮「麵店豬肝沒熟」　惡客冒名訂披薩漢堡...外送10次上萬元！

▲陳姓男子為了報復行竊遭逮、食物沒熟，冒用店家名義訂購上萬元速食餐點。（示意圖／免費圖庫Unsplash）

記者劉昌松／台北報導

台北陳姓男子因在便利商店行竊被抓，又在麵店吃飯時，為了「豬肝沒熟」和老闆起衝突，竟然為了報復，半個月內連續冒用便利商店店員、麵店老闆名義，向達美樂、麥當勞等速食店訂餐外送，累計金額達上萬元，讓業者不堪其擾，台北地檢署調查後，依妨害信用、偽造文書等罪起訴陳男。

起訴指出，陳男在2019年間，在新北市新店區某便利商店偷零食被店員逮到後，為了報復，在7月13日冒用店員名義，向達美樂訂了上千元的披薩，達美樂員工依訂單送到便利商店，才發現被騙。

另外陳男因為曾到台北市某麵店吃飯時，覺得豬肝湯裡面的豬肝沒熟，和老闆起了爭執，延伸出與老闆互毆傷害案件後，也從2019年7月17日到8月3日止，連續10次打電話或上網下訂麥當勞、摩斯、肯德基、必勝客等速食餐點，還留下麵店老闆的連絡電話，讓麵店老闆不堪其擾。

警方獲報後，根據通聯以及網路IP找到惡整店家的陳男，檢察官調查認為，陳男冒名訂餐，不但涉及偽造文書，還可能害別人被列為亂訂餐的黑名單，妨害他人信用，因此依2罪將陳男提起公訴。

療癒！紓壓！心訣大公開

【其他新聞】

泊車人員好心攙扶「頭部遭轟亡」 醉客清醒後才知殺人被判無期徒刑

搭遊覽車歡唱爽到他！談伴唱帶授權「年撈2千萬」 全聯會前任理事長遭起訴