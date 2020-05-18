泊車人員好心攙扶「頭部遭轟亡」　醉客清醒後才知殺人被判無期徒刑

▲黃男酒醉槍殺泊車人員後辯稱不記得，被重判無期徒刑。（圖為資料照／記者張君豪攝）

記者劉昌松／台北報導

52歲黃姓男子去年搭車到台北市天龍三溫暖消費時，誤以為上前攙扶的泊車人員要攻擊他，竟掏出改造手槍近距離射擊，子彈貫穿泊車人員頭部致死，黃男酒醒後看了監視畫面才知道自己殺了人，士林地院18日依殺人等罪，重判黃男無期徒刑。

黃男2019年6月16日晚上10點多，在台北市文山區喝了酒之後，搭小黃前往北市天龍三溫暖消費，因下車時行動蹣跚，三溫暖黃姓泊車組長好心上前攙扶，黃男突然從包包掏出手槍，朝泊車組長眉心射擊後，對空鳴槍企圖嚇退旁人，後來卡彈想跳上計程車逃走，因為打不開車門被眾人壓制倒地。

警方到場查扣行兇用改造90手槍，12發子彈以及彈殼，黃男被上銬帶回警局，隔天酒醒看了監視畫面發現犯下大錯，懊悔表示不記得為何發生衝突，槍彈是之前朋友寄放在他那裏的，檢察官將他聲押獲准後起訴，士林地院18日依殺人罪判他無期徒刑，另依《槍砲彈藥刀械管制條例》判刑4年2月、併科15萬元罰金；可上訴。

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