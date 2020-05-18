北市兆如安養院遭控凌虐老人　院長反駁「惡意中傷」：將提告捍衛清白

記者陳以昇／台北報導

台北市文山區知名老人安養護中心，遭控照服員半夜將失智老人坐上輪椅，推到會客室吹冷氣不給睡覺，還涉嫌掌摑老人巴掌，更隱匿「疥瘡」確診，北市議員李慶元岳母也受虐到醫院驗傷，院方出面駁斥：提供社會局監視影片後並無此事，將提告捍衛清白。

▲台北市兆如老人安養護中心遭控凌虐老人。（圖／記者陳以昇攝）

台北市兆如老人安養護中心遭控3名照服員，2019年冬季11月時，涉嫌半夜搖醒失智老人，讓他們坐上輪椅，推到會客室吹冷氣不給睡覺到天亮，遇不從，則掌摑老人巴掌，目擊事件的老人舉報後，還慘遭報復，將熱牛奶換成冷開水。

還指院內有老人受虐，受害人竟是台北市議員李慶元90多歲的岳母，當時李慶元得知後勃然大怒，除了請社會局介入外，還帶著岳母到萬芳醫院驗傷「左側膝部及右側上臂挫傷合併瘀青」。社會局隨即到安養中心查訪，發現李慶元岳母身體並無診斷書所記載的挫傷瘀青。

▼胡世賢董事長召開記者會出面駁斥 。（圖／記者陳以昇攝）

兆如老人安養護中心董事長胡世賢18日下午召開記者會，嚴正駁斥所有的指控。他指出遭舉報後，台北市社會局連續突擊查訪16次，院方將監視器影片、工作日誌、護理紀錄如實提供，完全沒有推老人去吹冷氣不給睡覺，也無摑掌事件。

另外李慶元指控岳母遭到虐待，導致挫傷合併瘀青等情事，社會局來訪，親自檢視身體，都沒發現有瘀傷，診斷證明書上也無檢查醫師戳章，懷疑萬芳醫院是否公正驗傷。

▼台北市兆如老人安養護中心遭控凌虐老人，董事長召開記者會出面駁斥 。（圖／記者陳以昇攝）

對於法定傳染病「疥瘡」確診，胡世賢也解釋，議員李慶元質詢與衛生局所謂12個疥瘡案例，涵蓋期間從107年1月1日至今長達兩年半，而其中有數人根本未曾看過皮膚科，卻被確診，皮屑檢查並未發現疥瘡。

胡世賢質疑12個疥瘡案例，應由衛生局和萬芳醫院公開舉證說明。至於3月20日入住萬芳的確診疥瘡個案，在本中心曾五次請醫師看診，均未診斷出疥瘡，為何在萬芳醫院被確診疥瘡，又為何4月5日過世後衛生局遲至4月27日才來查核輔導本中心。對於所有不實指控，安養護中心將搜集證據提出法律訴訟。

我沒有遲到，是時間遲到了！