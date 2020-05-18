收托0至2歲幼兒每月9,000元　平鎮東安社區公托受理報名

▲好可愛喔！市長鄭文燦笑瞇瞇看著娃兒！（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市「公設民營平鎮東安社區公共托育家園」18日開幕，是桃園市第八處，也是平鎮區第三處公托家園，可收托12名0至2歲的幼兒，委由三之三生命教育基金會經營管理，該會同時也營運新華非營利幼兒園，加上鄰近的東安國小，為孩子打造了一條龍的學習環境，增加育齡家庭托育上學便利性。

▲和幼童一起，心情也年輕。▼平鎮東安社區公托家園。（圖／市府提供）

市長鄭文燦於蒞臨開幕活動表示，公托家園每月收費為9,000元，市府另針對3歲以下幼兒每人每月最高補助3,000元的育兒津貼，希望能讓年輕家庭有更多更優質的托育環境選擇，讓桃園的年輕家庭能感受到政府的支持，減輕家庭負擔。

平鎮東安社區公共托育家園即日起受理報名登記至5月25日（星期一）中午12時止，預計於5月25日（星期一）下午2時辦理抽籤作業，抽籤結果將於同日下午4時公布。

桃園升格後，出生人口數量從每年1萬7,000名提高至每年2萬2,000自2萬3,000名之間，讓孩子健康成長是市府的責任，而托育公共化正是對抗少子化的重要政策之一，希望為年輕家庭提供更優質平價的托育環境，減輕年輕家庭的負擔。

平鎮區目前人口約23萬人，為桃園市人口第三大行政區，目前已開辦平鎮義興、莊敬等2處公共托育家園，平鎮東安為平鎮區第三處，每處皆可收托12名幼兒；未來市府也將規劃於新富市場、義民社福館及平鎮南勢社福館等處興建可收托45名幼兒的公托中心，期盼為平鎮區打造更友善的托育環境，提升本市公共托育量能，讓年輕家庭有更多選擇。

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