搭遊覽車歡唱爽到他！談伴唱帶授權「年撈2千萬」　全聯會前任理事長遭起訴

▲遊覽車全聯會前理事長魯孝亞涉侵占2千萬遭起訴。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

前中華民國遊覽車商業同業公會全國聯合會理事長魯孝亞，涉嫌利用幫全台遊覽車業者洽談車上伴唱帶授權的機會，要同業們權利金都匯到自己可掌控的戶頭內，疑似中飽私囊，經被害遊覽車公司提告後，台北地檢署查出魯涉嫌在1年內就侵吞了1900多萬元，18日依侵占等罪嫌將他起訴。

許多民眾喜歡在出外旅行時，在遊覽車上高歌同歡，這些營業用的伴唱帶其實都需經過相關智慧財產權授權才能播放，魯孝亞在2015年到2016年間，就是負責幫遊覽車同業們，向社團法人中華音樂著作權協會(MUST)、社團法人台灣音樂著作權人聯合總會(MCAT)、社團法人台灣音樂著作權協會(TMCS)洽談相關授權事宜。

但台灣觀光巴士有限公司懷疑，支付的權利金疑遭私吞，因此控告魯涉嫌詐欺等罪，魯辯稱他努力為同業做事，不管最後對外談判的授權金額是多少，他都要自負盈虧，TMCS代表也作證表示，的確有委託魯協助洽談授權，但北檢調查卻發現，魯要遊覽車業者付的錢，都是直接進到他可掌控戶頭，但是相關帳冊不清，疑似都遭魯私吞，因此依侵占罪嫌將他起訴。

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