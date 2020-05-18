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對G奶網紅當街揉胸撞臀！「FBI帥哥」被判拘役20天：壓力感覺都沒有了

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▲鄧佳華襲胸女網紅。（圖／翻攝自Facebook／鄧佳華、Instagram／星諠）

▲鄧佳華襲胸女網紅，一審被依違反《性騷擾防治法》判拘役20日，得易科罰金2萬元。（圖／翻攝自Facebook／鄧佳華、Instagram／星諠）

記者孫于珊／台北報導

以「FBI帥哥」自稱的網紅鄧佳華，被擁有G奶好身材的YouTube團體反骨「象女」星諠告性騷擾，指控鄧男對她襲胸又「頂撞」。鄧男到案後自白犯行，台北地院因此改以簡易判決，判他拘役20日，得易科罰金2萬元，可上訴。對於判決結果，鄧男表示「壓力感覺沒有了」。

2019年6月5日晚間8時許，鄧男利用與星諠及友人外出拍攝影片的機會，趁機以下體撞擊星諠臀部，並以雙手搓揉星諠胸部。鄧男事後還在臉書分享他與星諠的合照，甚至寫下「這是我人生中第一次摸女生的胸部，你是第一個讓我摸胸的女生，謝謝你願意獻身給我，當作我的生日禮物」等語。

▲鄧佳華襲胸女網紅。（圖／翻攝自Facebook／鄧佳華、Instagram／星諠）

▲鄧佳華得了便宜還賣乖，PO文感謝星諠「獻身」給她，令星諠發文痛駁並提告。（圖／翻攝自Facebook／鄧佳華、Instagram／星諠）

星諠看到鄧男PO文後，怒在IG發文痛批「根本就沒有要給你摸胸部，這什麼鬼發文，我不想原諒這麼瞎的人，丟臉！」並決定提告，指控鄧男事前未先說明拍攝內容外，拍攝時還當街對她環抱、揉奶，甚至用下體頂撞她，她當下因礙於情面才沒有發怒，同時拿出鄧男曾用LINE向她道歉的對話紀錄，檢方因此將鄧男起訴。

不過依鄧男指訴，檢方認定他對星諠所實施的輕微暴行，時間短暫，星諠來不及反應侵害發生，心理尚未有遭受強制感受前，犯行即已完成，因此不構成強制猥褻罪。法官審酌後，依鄧男犯意圖性騷擾，乘人不及抗拒而為觸摸其臀部之行為，判拘役20日，得易科罰金。

▼事發後，鄧佳華承認犯行，並表示相當後悔，如今判決出爐，他說「壓力感覺沒有了」。（圖／資料照／記者孫于珊攝）

▲▼鄧佳華2020/4/30因涉性騷擾出庭法院。（圖／記者孫于珊攝）

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