婉拒辦賣場聯名卡！男業務爆一句「妳就繼續付現金吧」　她氣炸剪卡：最好

▲原PO結帳付現，婉拒辦卡卻被嗆「妳就繼續付現吧！」（示意圖／記者范家宏攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

現在很多大賣場或超市都有聯名卡，現場就會有人問要不要辦卡，但遇到這種狀況不僅讓人生氣，甚至不想再支持發行銀行。一名女網友日前到某知名賣場，結完帳後銀行營業員就靠過來問她要不要辦卡，原PO婉拒後，對方竟回「那妳就繼續付現金吧！」貼文意外釣出不少苦主分享自己的經驗，直嘆「有些真的很白目。」

這位女網友在臉書《爆怨公社》表示，她日前路過一間知名賣場，看到沒什麼車就順路進去逛了一下，結帳要離開時，一位銀行營業員靠過來向她推銷聯名卡，「回他趕時間，那位男營業員竟回我：『那妳就繼續付現金吧！』。」

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聽到這句話，原PO先是在心中冒出OS「付現金不行嗎？」接著更忍不住回對方「現金最好！」回家後更是馬上把用了好幾年的該銀行信用卡剪了，「當然該行不缺我一個客人，但我高興！」

▲原PO在賣場結帳付現。（示意圖／Pixabay）

看到貼文後，許多網友也曾有類似的經驗，「這家喔！被我掛過n次電話了」、「最近也被這家氣到！有夠兩光的」、「我常常被這賣場的信用卡人員惹火」、「這間的業務真的很沒水準，被兇過+1。」

不過也有人說自己遇到的銀行業務還不錯，原PO遇到的可能是少數，「我剛好相反，是遇到一個很熱血客氣的業務，我當下就辦了，業務素質不一，看運氣吧」、「個案吧！我那裏的業務員態度還不錯，至於用現金還是刷卡是個人習慣，不必說一些有的沒的。」

其他網友則是紛紛留言熱論，「被拒絕太多次了，發洩出來了」、「你們兩個都很衝動，哈哈哈哈哈哈」、「你沒跟他說我信用破產不能辦（我都用這招他就不會纏你了）」、「其實真正有錢的人才是付現金，我以前當百貨櫃姐當了10年，真正的有錢人是拿大把鈔票出來數出來付帳的。」