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國中會考今明登場　「追分─成功」車票4月賣出3萬多張討吉利

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▲台中市追分車站每到考季，就吸引不少人購買追分至成功站車票，討個吉利。（圖／台中市政府提供）

▲▼台鐵追分火車站每到考季，就吸引不少人購買追分至成功站車票，討個吉利。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

109年國中教育會考16日起登場，學子們不但要拚出好成績、考上好學校，家長和老師們心情也不輕鬆，有人去文昌帝君求符保平安，有的則是搶買「追分-成功」的火車車票，討個吉利，台中市大肚區追分車站表示，3月份賣出2萬多張，4月份則飆升至3萬多張，追分站和台南的「永康-保安」一樣，都是僅存舊式硬質車票，兼具古樸和收藏價值。

▲台中市追分車站每到考季，就吸引不少人購買追分至成功站車票，討個吉利。（圖／台中市政府提供）

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台中市政府教育局長楊振昇一早前往中投考區試務會及台中二中考場巡視，慰勉試務工作人員及教師辛勞，並為考生加油打氣，今年中投考區報考人數3萬2千多人，安排在33間學校、831間試場，是全國最大的考區，各考場都配置遠紅外線熱像儀，加速體溫量測速度，並有2至4間第二類備用試場，供當天發燒學生應考使用，考場也有考生服務隊，提供應考相關協助。

考生努力拚出好成績，父母和老師也沒閒著，有的拿准考證去文昌帝君拜拜、求護身符，有的則是購買「追分-成功」間的車票，討個吉利，追分車站站務員陳先生就說，4月份和年底可說是賣票旺季，前者有四技二專和國中會考，後者是每年年初的大學學科測驗，通常是年底就開始出現買氣。

陳先生說，追分至成功站單程車票，1張15元，3月份賣出2萬多張，營收30多萬元，4月份賣出3萬多張，營收50萬，落差很大，絕大多數消費者都是買了就走，頂多再拍張照打卡，不是真的要搭車，其實站內還有一座有著文昌帝君小神像的許願池，不過得進入到月台等車，才會看得到。

他還分析說，追分成功最受歡迎，因為每年都有考試，以及不少求婚者，但大肚站至成功站就少很多，是否和景氣有關係，讓人不太敢生，不得而知。

他說，目前車票還使用舊式硬質的，除了追分站和日南站之外，還有台南的永康站、保安站，而日南站的舊式車票如果使用完，就不再生產，改用薄薄的感熱紙，其它3站因為有觀光考量會持續生產。

追分車站是海線鐵路的最末站，站房的木材結構全以檜木搭建而成，構造紮實，又保有原木色澤，是海線鐵路中少數未經改建的車站之一，近年來因為「追分-成功」紀念車票，使得車站因為考季而再現人潮。

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