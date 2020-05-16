台南市溫泉協會轉型培訓課程成果發表　黃偉哲期許溫泉旅遊更添知性風采

▲台南市溫泉協會辦理觀光從業人員轉型培訓課程成果發表，市長黃偉哲前往現場，給予學員肯定與鼓勵。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中央與地方攜手合作的「觀光業轉型培訓計畫」持續執行，16日台南市溫泉協會辦理觀光從業人員轉型培訓課程成果發表，市長黃偉哲前往現場，了解課程內容推行成果，給予學員肯定與鼓勵，更對未來的觀光發展升級與即將到來的旅遊踩線團遊程規劃寄予厚望。

黃偉哲表示，新型冠狀病毒疫情對台南觀光產業影響不容小覷，特別感謝這段防疫期間業者沒有放棄，透過1個月的培訓課程，增進觀光產業從業人員專業知能，例如學習虛擬實境（VR）拍攝及後製、編排防疫洗手歌及關嶺溫泉暖身舞等，大家都很努力為日後的解封做足準備，期待未來關子嶺溫泉區觀光產業注入新亮點，讓溫泉鄉的旅遊內容能更豐富，不但療癒更兼具知性與感性。



黃偉哲強調，5月底中央將會規劃防疫健康遊的踩線團來探訪各地的人文風景，市府也會用心準備多條深具意義，以地方特色為基礎的路線，向國人介紹更多台南好山好水的景點，並在觀旅運輸上做好充足的準備，以迎接疫情解封後的國內旅遊。





觀旅局表示，台南市溫泉協會「2020年觀光產業轉型培訓課程」第一梯次培訓成果相當成功，除一方面可避免業者執行無薪假，降低疫情對市場的衝擊，同時又能強化觀光產業從業人員專業知能，且利用執行培訓計畫期間，凝聚在地業者共識，更有利於關子嶺溫泉區產業轉型及特色發展，未來將積極協助台南市溫泉協會，一同以正向積極態度面對疫情，將疫情危機視為關子嶺溫泉區觀光產業之轉機，共體時艱，為產業的永續發展而努力。西拉雅國家風景區管理處許主龍處長、立委賴惠員與市議員沈家鳳也都來到現場關心。

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