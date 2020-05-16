快訊／輕颱「黃蜂」逼近　氣象局11:30發布海警

▲花東明日有雨。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者李宜秦／台北報導

中央氣象局表示，將於今（１６）日１１時３０分發布第１號黃蜂颱風海上颱風警報，並於１１時４０分舉行記者說明會。

氣象局表示，黃蜂上午8時的中心位置在北緯17.3度，東經120.1度，即在馬尼拉北北西方320公里之海面上（鵝鑾鼻南方540公里之海面上），以每小時13公里速度，向北北西轉北進行，中心附近最大風速每秒18公尺（即每小時65公里），相當於8級風，瞬間最大陣風每秒25公尺（即每小時90公里），相當於10級風，7級風暴風半徑80公里。

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▲輕度颱風「黃蜂」路徑。（圖／氣象局提供）

氣象局簡任技正伍婉華說明，明天是颱風最接近台灣的時候，外圍環流或颱風本身環流影響，東部、南部會有陣雨、雷雨，其他地區多雲，有些地方有午後陣雨，明天下的雨要看有多接近而定；颱風今天北上到明天通過巴士海峽往東北走，速度雖然比較快，但剛好通過台灣警戒海面，強度預估是輕度颱風，但有增強也有減弱的環境條件，強度是持續觀察的重點，也預估明天中午左右暴風圈影響到台灣海面。

她指出，今天颱風外圍環流影響之下，花東地區、東北部地區、恆春半島已經斷斷續續出現降雨，午後也會有對流雲系的發展，大雨部分目前預估台東、中部以北山區有機會下。