影／颱風+鋒面接力暴襲！深夜開始是關鍵...「最強梅雨彈」連炸5天　全台都有雨

記者許凱彰／台北報導

今年首颱「黃蜂」路徑上備受關注，中央氣象局15日下午將黃蜂從中颱下修至輕度颱風，但由於目前路徑上不利於颱風發展，不排除會減弱為熱帶性低氣壓，對此，氣象專家吳德榮也直言，若輕度颱風沒有減弱，15日深夜開始至16日整天將會是黃蜂影響台灣的關鍵。

▲下周二起鋒面到將會有強降雨。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

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▲輕颱黃蜂要進入巴士海峽。（圖／翻攝中央氣象局，下同。）

預報員李孟軒15日下午受訪時說，黃蜂目前正在菲律賓陸地上且已減弱成輕度颱風，中心風速約28公尺，暴風半徑為120公里，預計16日晚上左右會到巴士海峽，接著往東北方移動，過程中雖預估會減弱成熱帶低壓，但仍不排除發布海警。

此外，他還提到關於周末天氣部分，因受台灣外圍環流影響，主要降雨落在花東、恆春半島，會有短暫陣雨出現，西半部、南部則以午後雷陣雨為主，周日則須看黃蜂何時離開雨勢才會趨緩；氣溫部分，南部高溫有機會來到37°C，中部以北則約35°C。

吳德榮表示，若黃蜂沒有減弱，15日深夜開始至16日整天將會是黃蜂影響台灣的關鍵。台灣附近西南風18日（下周一）漸增強，水氣也增多，西半部有局部陣雨或雷雨的機率。19日（下周二）起受到梅雨季第2道鋒面影響，呈現南北徘徊的特性，為梅雨季以來「最強」一波，有帶來大量降水的潛勢，要到23、24日才會趨緩。

對此，吳德榮還說到，19日起伴隨較強「西南氣流」，各地將有陣雨、雷雨，要注意雷擊、強風、瞬間大雨的發生；20日（下周三）鋒面南移，中南部降雨較為明顯、北台灣降雨則會稍緩；21、22日（下周四、五）鋒面再北移，降雨範圍擴及全台，雨勢增強，應防範大量降雨的影響。23日（下周六）鋒面將會再逐漸往南移。