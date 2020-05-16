影／「黃蜂」可能死在海上　「致災性」最強梅雨下週到！4縣市高溫警示

記者葉國吏／綜合報導

今年第一個颱風「黃蜂」，登陸菲律賓後強度已經減弱至輕度颱風。氣象專家吳德榮指出，從潛勢路徑圖來看，黃蜂颱風在呂宋島附近將向北迴轉進入巴士海峽，再轉向東北加速離去；未來持續減弱，在最接近台灣時可能已不是颱風(左圖)。對台灣陸地的影響輕微，主要是海面風浪增大，東半部、恆春半島降雨機率提高。至於是否發布「海警」？對此氣象局表示今早會決定。

▲黃蜂颱風潛勢路徑圖。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

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今天(16日)受到颱風外圍環流影響，迎風面的花東地區及恆春半島有局部短暫陣雨，中午過後其他地區也有局部短暫雷陣雨，台東、恆春半島及午後西半部地區有局部大雨發生的機率。氣溫仍舊偏高，各地高溫多在31-35度，南投及南部近山區平地甚至有37度以上的高溫。氣象局也針對高雄發佈橙色高溫燈號，提醒有連續出現36度高溫的機率；南投縣、臺南市、屏東縣近山區或河谷為黃色燈號。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象老大洩天機」撰稿指出，週末(16、17日)兩天暖氣團影響，各地為晴朗炎熱，中午前後注意防曬。午後雲量略增，山區有局部短暫陣雨或雷雨，部分平地亦有受影響的機率。因「黃蜂」外圍水氣，東半部及及恆春半島亦有局部陣雨的機率；海邊活動應注意長浪的出現，尤其在東南部及恆春半島。週六各地氣溫：北部23至35度、中部23至36度、南部23至36度、東部22至34度。

▲衛星雲圖。



最新模式模擬顯示，下週一(18日)台灣附近西南風漸增強，水氣增多，不穩定度提高，西半部有局部陣雨或雷雨的機率。下週二(19日)梅雨季第2道鋒面抵達台灣，持續至25日皆呈現南北徘徊的特性，大氣型態並無明顯改變。鋒面徘徊期間，若有空檔，也很短暫；因大氣暖濕、很不穩定，易激發「強對流」及「中尺度對流系統」，伴隨「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間大雨)，並有帶來「致災性」大量降雨的潛勢。為今年梅雨季以來「最強」、歷時「最久」的一波，應隨時注意天氣訊息、做好防範。

最新模式模擬顯示，下週二「滯留鋒」抵達，各地有陣雨、雷雨，要注意「劇烈天氣」發生；下週三(20日)「滯留鋒」往南移，明顯降雨漸移向中南部、北台降雨稍緩；下週四至週六((21至23日)「滯留鋒」再逐漸往北移，降雨範圍再擴及全台，雨勢增強。