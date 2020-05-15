幫助花農紓困　南投埔里花卉物流中心「花現埔里之美」展售到5月底

▲▼南投縣「花現埔里之美」活動，15日起埔里花卉物流中心登場，展期到5月底。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者張弘昌／南投報導

繼埔里鎮聯合行政中心「台灣之心、花現幸福」花藝展，第2場「花現埔里之美」活動15日在埔里花卉物流中心登場。園區使用在地花卉規劃8個主題花藝及花毯區，展現多樣創意花草造景，美不勝收，展期即日起至5月31日止，入園參觀完全免費，邀請民眾攜家帶眷走出戶外賞花，放鬆心情。

開幕式活動，由台灣小姐高曼容率美人腿小姐出場走秀、展示花卉，吸引許多民眾前來欣賞拍照，在陳副縣長帶領下，與會貴賓將手中花卉插入花臺，大家一起大合唱「明天會更好」，宣布花藝展示活動正式啟動。

活動現場也增設花農攤位，讓消費者可以選購到優質在地花卉，還有玫瑰花茶及茶點，供參與的民眾品嘗，以及贈送民眾精美小盆花，場面熱絡。

副縣長陳正昇說，南投縣是玫瑰花、火鶴花、蘭花及多種花卉的主要產地，每年為埔里、水里、草屯等地區的花農，創造了約20億元的營收，新冠肺炎的發生，造成花農收入銳減，入不敷出。

為了幫忙花農度過難關，縣府向行政院農業委員會提出紓困計畫，申請經費補助，第2場產業行銷活動選在埔里產業花卉藝文中心進行花藝展示，除了為花農紓困外，也希望藉此刺激消費，為旅遊大眾提供賞花的觀光景點，希望大家透過縣內一系列花卉活動安排，在疫情之後身心都能夠放鬆。

推廣活動使用大量在地農民生產的花卉，包括玫瑰花、愛情花、百合花、百子蓮、文心蘭、盆花類及其他花卉等，藉由在地農戶、產銷班及花藝老師的巧手，將全區分成8個區域，並以8個主題來呈現埔里花卉之美，6月底前，也將分別在水里車埕車站、集集車站等交通節點規劃花卉展示。

另外，水里鄉農會、草屯鎮農會、埔里鎮農會及埔里花卉生產合作社也深入國小辦理「校園花藝教學」活動，藉由食農教育方式，讓學童認識在地花卉產業。

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