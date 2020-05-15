彰化國中會考今年減少821人　禁家長陪考、增設護理人員

▲彰化縣長王惠美下午前往彰化高中視察國中會考整備情形。（圖／彰化縣政府提供）

記者唐詠絮／彰化報導

國中教育會考將於明後(16、17)日登場，彰化今年由鹿港高中擔任試務主辦學校，14所高中職設置考場，受到少子化影響，總報名人數共11647人，較去年減少821人，今年受疫情影響，全面取消英語聽力測驗、除了特殊需求考生家長可申請陪考外，其餘家長一律不得陪考，改由國中組成考生服務隊協助。

教育處指出，本次彰化考區各考場均針對人員進行控管，除特殊需求考生外全面禁止家長陪考，由各國中成立考生服務隊，配合各考場工作人員提供考生於考場內所需之協助，針對考試前居家隔離檢疫考生，主動通知不到場應試，另外規劃補考並以外加名額方式錄取，保障所有考生權益。

各考場均配備紅外線體溫感測儀及額溫槍，所有人員進入考場前須確實量測體溫並全面配戴口罩，試場也將以開窗同時開冷氣方式確保空氣流通，並於前一日及考試當日各節次間加強消毒，考生當日若有發燒現象，將引導至備用試場應試。

教育處強調，本年度因試場開窗同時開冷氣可能導致噪音干擾，英語科聽力測驗部分取消，閱讀測驗成績由原本80%的比重改為100%，考試題數不變計分方式仍為精熟、基礎、待加強3等級，考試結束時間提早為11點30分。

同時為降低考生於用餐時間脫下口罩後可能增加的飛沫傳染風險，彰化考區特別於各考場設置符合社交距離的戶外用餐空間，讓考生可以安心的在環境通風的戶外用餐，降低群聚感染的可能性。

▲教室全面消毒。（圖／彰化縣政府提供）

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