影／87.7%民眾贊成發現金！國民黨團主張全民普發6000元

記者林銘翰／台北報導

因應新冠肺炎疫情造成衝擊，立法院會8日三讀通過紓困條例特別預算追加案，將既有的600億元特別預算提高到2100億元，追加的1500億元經費一毛未刪。國民黨團15日上午召開「紓困麥擱亂，振興發現金」記者會，黨團書記長蔣萬安表示，國民黨團將提案，主張政府再追加編列特別預算中1420億元作為「國民振興經濟發展獎勵金」，並發放每人6000元現金以振興經濟。

▲國民黨團召開「紓困麥擱亂，振興發現金」記者會。（圖／記者李毓康攝）

為了降低新冠肺炎疫情衝擊，政府推出多項紓困方案，但是自開放民眾申請以來，因為申請門檻過高、程序複雜，以及失業證明難以取得等問題，各地紛紛傳出了「紓困之亂」。根據《ETtoday新聞雲》最新民調顯示，民眾對於政府防疫表現整體平均分數落在80.3分，但振興經濟與紓困表現則為不及格的56.6分，更有高達87.7%受訪者認為政府應該直接發放現金或消費券。

▲國民黨立委蔣萬安。（圖／記者李毓康攝）

蔣萬安表示，有鑒於國內疫情趨緩，國民黨團將正式提案修改《紓困特別條例》，主張全面發放現金刺激經濟，給予每位民眾6000元，總經費為1420億元。蔣萬安說，在疫情嚴重影響經濟動能之際，發放現金可以幫助提升經濟動能，也獎勵國人配合政府防疫措施，發放現金可幫助各行各業，讓各產業提早復甦。

蔣萬安談到，國民黨團下個階段的振興作為，必須做到「公平」、「簡單」、「親民」、「容易」、「日常」，發現金是唯一最有效的作法，也排除掉政府先前規劃酷碰券綁國旅、住宿、電子支付等限制，因此發放現金才能真正達到提振整體經濟的效果。

國民黨立委林奕華指出，根據最新民調，有87.7%民眾贊成發現金，代表政府的紓困之亂讓人民感受深刻，呼籲政府莫再重蹈覆轍，發現金不但可以節省印製成本、作業成本、減少基層公務人員作業時間，更能夠直接刺激消費，不分年齡發放6000元現金更能振興經濟。

國民黨立委陳玉珍則表示，蔡政府現在的作法，非但沒有幫助到需要幫助的民眾，還造成相對剝奪感，發放現金不僅可讓民眾立即獲得，更能減少基層公務人員業務負擔，現金「全台用、無限制」的特色才能讓各行各業都能獲得振興的效果。

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