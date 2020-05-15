申請紓困說「發傳單」　台南區公所調查…股票500萬、股息22萬

▲台南市北區區公所急難紓困金申領，竟有坐擁500萬元以上股票的民眾也來申請，審核後依退件處理。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

行政院擴大急難紓困金發放，台南市是最先發放，目前發放金額跟比率都是排在六都之前，核發比率更是六都第一，各區公所申請民眾人數逐漸緩和，但繼安平區公所出動千萬存款「好野人」自稱臨時工申請紓困補助被拒後，北區區公所也抓出一名自稱發傳單臨時工，卻坐擁超過500萬股票、股息22萬元的人也來申請，被公所人員「退件」。

行政院宣布加碼擴大急難紓困金適用範圍後，台南市各區公所湧入民眾申請，為加速民眾領到紓困金，各公所自5月6日開始受理申請後至今，各公所人員包括週六、週日等例假及毋親節等假日，都加班趕工審查紓困案件。

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台南市北區公所日前有一名50多歲的中年男子，自稱是發傳單的臨時工，因為受到新冠肺炎疫情影響收入，他檢付申請資料要請領1萬元急難紓困金，結果區公所人員用財稅系統查詢，竟發現當事人擁有500萬以上股票，光是股息收入即有22萬元，根本不符紓困請資格，而核以退件處理。

北區區公所指出，黃偉哲市長指示各公所儘速受理申請及案件撥款審核，民眾只要未投保軍、公、教、農、勞保等受疫情影響致生活陷困及未領取其他紓困補助者，攜帶身分證、存款存摺等文件即可提出申請，如仍無法提出相關證明者得以切結書方式提出申請，其他相關證明可以補件方式辦理，政府也可直接協助查訊，免實地訪查，以幫助受疫情影響致生活困難之民眾渡過此次難關。

黃偉哲市長並要求區公所受理急難紓困案件要以「從速、從簡、從寬」方式辦理，為了簡化流程與文件，各公所儘速受理申請案件，民眾檢附相關證明資料越齊全，審核及核撥速度就會越快。但申請人所檢附存褶證明，各區公所人員還是會查，在加班審核並提升審核效率之同時，區公所人員還是會善盡把關責任，不符資格將通知退件。

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