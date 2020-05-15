中國1月3日下令銷毀病毒樣本？　陸衛健委罕見超詳細解釋了…

▲新冠肺炎在全球肆虐。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

美國國務卿蓬佩奧先前質疑新冠病毒來自武漢的實驗室，在美國當地時間6日他再度抨擊中國政府，「中國本來可以避免全球數十萬人的死亡，但是他們選擇掩蓋武漢的疫情，甚至下令在1月3日銷毀病毒樣本。」對此，大陸國家衛健委15日駁斥，「這些美國官員散播的言論，純屬是斷章取義，有意混淆視聽。」

大陸國務院新聞辦公室15日下午舉行記者會，國家衛健委科教司監察專員劉登峰對此回應，疫情發生後，面對不明原因的肺炎疫情，病原鑑定是首要任務，這是科學防控的基本工作，「在這種情況下，我們也對病原體的致病性保持高度警惕，也組織專家進行綜合研判，基於防範生物樣本病原洩漏、確保生物安全。」

「根據專家綜合研判意見，我們確定了對引起不明原因肺炎的病原體暫按二類高致病性病原進行管理，並對採集、運輸、實驗活動、銷毀等等做出了明確的生物安全要求，」他進一步詳細解釋，「根據《傳染病防治法》和《病原微生物實驗室安全管理條例》的相關要求，1月3日我們印發了相關文件，主要目的就是為了防範實驗室生物安全的風險，防範不明原因病原造成的次生災害。」

劉登峰強調，「其實一直以來，我國法律法規對高致病性病原微生物樣本的保存、銷毀、實驗活動等都有比較明確的要求，對於實驗室條件達不到生物安全樣本保存條件要求的，應就地銷毀或移交專業的保藏機構保管，這都有明確的規定，同時也是法律法規對實驗室生物安全監管部門提出的工作要求。」

最後，他表示，「關於病原微生物毒株分享，我國始終持積極開放態度，在病原微生物菌毒株分享方面，我國一直都是積極的貢獻者。」

▲美國國務卿蓬佩奧。（圖／路透）

此前，蓬佩奧（Mike Pompeo）在6日的國務院記者會上再次對中國政府發表談話，他先是提到武漢中心醫院急診科主任艾芬以及「疫情吹哨人」醫師李文亮，這些人在2019年12月底曾於網路上分享新冠肺炎相關資訊，當時中國政府已經看到即將到來的公衛危機，「他們知道，中國本來可以避免全球數十萬人的死亡，也可以避免全球陷入經濟危機，但是他們選擇掩蓋武漢的疫情，甚至下令在1月3日銷毀病毒樣本。」

蓬佩奧表示，假如中國需要技術協助，美國很樂意提供幫助，新冠病毒是各國當前最迫切需要找出答案的問題，同時也要避免未來再次爆發大流行，這就是為什麼美國一直希望中國公開疫情資訊的原因之一，「因為疫情有可能再次發生。」

►戴口罩也要記得保養