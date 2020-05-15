南投關懷據點防疫「解禁」　開放首日阿公阿嬤樂舞展活力

▲▼南投縣長照關懷據點15日起回復活動，防疫停辦期間，老人家少出門「悶壞了」，開放首日出席躍，社區老人一起跳舞，人與人交流多了一份溫馨。（圖／南投縣政提供，下同）

記者張弘昌／南投報導

新冠肺炎防疫禁制多，待在家的老人快「悶壞了」。南投縣長照關懷據點15日起回復活動，社區老人一起跳舞，人與人交流多了一份溫馨，不用整天窩在家中看電視。

新冠肺炎疫情趨緩，防疫禁制陸續放寬，南投縣長照社區關懷據點15日起恢復健康促進活動，縣長林明溱、立委馬文君到南投市芳美社區關心老人家，並提醒防疫尚未結束，保持安全社交距離，做好個人防護，才能降低感染風險。

南投市芳美社區居民蕭朝鐘向縣長反映，防疫期間，老人家只能待在家裡看電視，生活很無聊，重啟社區關懷據點活動，大家可以跳跳舞，真的很高興，也可以避免老人失智發生。

縣長林明溱表示，社區關懷據點及巷弄長照站，服務對象都是長輩，新冠肺炎發生後，為避免群聚感染，縣府決定暫時停止相關活動；但隨著疫情趨緩，開始恢復健康促進、電話問安、關懷訪視等活動。所有的步調，都是因應疫情變化進行調整。

由於國外疫情嚴峻，防疫仍不可掉以輕心。林明溱說，雖然長照據點恢復活動，但不代表防疫已經結束。社區長輩免疫力較弱，需更強調勤洗手及消毒重要性，相關工作人員及長輩都是重點防護對象，落實防疫措施，才能確保長輩及工作人員安全，所以社區不共餐，還是維持送餐或盒餐方式，降低飛沫傳染風險。

馬文君也表示，隨著疫情趨緩，社區逐步回復正常活動，長輩們可以一起跳跳舞，高高興興閒聊、做活動，一掃防疫期間心底陰影，社區也重新展現活力。

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