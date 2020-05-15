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南投高溫炎熱飆到40度　醫師提醒預防熱傷害

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▲▼熱浪,陽光,夏日,夏天,炎熱,天氣,高溫,中暑,烈日,防曬,遮陽,行人,路人,老外,西方人,觀光客,遊客,旅行。（圖／記者李毓康攝）

▲▼15日南投氣溫飆高到攝氏40度，醫生提醒注意防曬。（示意圖／記者李毓康攝）

記者張弘昌／南投報導

好熱！最近台灣各地履創高溫紀錄，加上迎接梅雨鋒面，全台又濕又熱，南投縣的高溫紀錄更是飆到40度。醫師提醒民眾應避免在陽光下長時間曝曬，防止皮膚曬傷，更要留意水分及電解質的補充，預防熱傷害。

當人體在高溫環境下，無法調解體溫來散熱，進而產生不適的症狀，統稱「熱傷害」。衛生福利部南投醫院腎臟科葉哲廷醫師表示，高溫濕熱人體難以有效散熱，尤其是在高溫下，短時間劇烈運動或長時間暴露悶熱環境中，容易造成體液大量流失，若沒有適時補充水分和鹽分，便容易導致熱傷害，甚至出現橫紋肌溶解症、急性腎衰竭等併發症。

發燒、噁心、嘔吐、腹瀉、大量流汗，倦怠、無力、頭暈、頭痛、喘、血壓降低、肌肉痙攣等等，是熱傷害可能出現的不適症狀。葉哲廷醫師表示，如果出現熱傷害的症狀時，應盡速讓患者到陰涼、通風處休息，適時補充水分及電解質，若症狀沒有改善，應趕緊送醫檢查、治療。

南投醫院提醒民眾在從事戶外活動、勞動及運動時，應做好防曬措施，盡量穿著輕便、易散熱的衣物，適時補充水分與鹽分，多留意身邊的年長者、慢性病患者及幼童的狀況，適當安排休息，預防熱傷害的情形發生。

・被網友形容是「最怕停產」的保養品

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