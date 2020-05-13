國民黨救不了罷韓…王世堅「神分析」　帶頭的「各懷鬼胎」怎可能掏心掏肺？

▲韓國瑜。（圖／記者洪正達攝）



記者蔡文鈴／台北報導

國民黨內成立罷韓應變小組，協助高雄市長韓國瑜度過罷免危機。對此，台北市議員王世堅認為，國民黨的民調甚至還比韓國瑜還低，根本是「泥菩薩過江！要怎麼幫？」且帶頭的各懷鬼胎，根本不可能掏心掏肺幫忙。

王世堅12日的在政論節目《新聞面對面》分析，國民黨內現在帶頭的「各懷鬼胎」，黨主席江啟臣，明年還得面對改選，最大對手就是韓國瑜，而黨內保守勢力例如黃復興黨部是支持韓國瑜的，「所以當韓國瑜成為對手時，他怎可能掏心掏肺幫忙。」

王世堅諷刺，國民黨想幫韓國瑜，那是背著骨灰罈還要幫人看風水！泥菩薩過江！「國民黨民意支持度只剩9%，韓國瑜都還有10%支持度，國民黨你要怎麼幫？」

王世堅說，韓國瑜當選高雄市長就好像中了政治樂透，但他也像很多樂透中獎者一樣，因過度揮霍，所以現在得要面對罷韓這殘酷的事實。

王世堅認為，高雄市民是在觀察韓國瑜的態度，男子漢大丈夫提得起放得下，但韓國瑜面對罷韓卻是前後不一致，剛開始很低調很認真要做市政，但卻兩面手法去提訴訟「這叫自取其辱！」罷免答辯書提心經要表達自己心無罣礙，但也是一手念經一手拿刀，拆罷韓招牌、拒絕學校出借投票場所，「這樣的前後不一、表裡不一惹怒高雄市民。」

王世堅強調，過去韓國瑜準備不周選上高雄市長，是因為高雄市民願意給他機會，讓他先上車後補票，但韓國瑜跟柯文哲都是搭霸王車心態，高雄市民當然不能接受。

▲王世堅。（圖／記者周宸亘攝）

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