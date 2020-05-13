白宮內部報告曝光！打臉川普復工大計：疫情已「迅速蔓延全國」

▲紐約布魯克林一間醫療中心，醫護人員將病逝的患者推出院外讓殯葬業者接手後事。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合外電報導

美國新冠肺炎疫情嚴重，確診病例達到135萬例，位居全球第一，然而總統川普急著復工，宣稱國內新冠肺炎疫情趨緩。實際上，根據美國國家廣播公司（NBC）取得的白宮內部報告，疫情大爆發處已從沿岸大城市轉移到其他地方，且確診人數仍在激增。

據報導，這份5月7日的白宮新冠肺炎工作小組內部報告顯示，在過去7天中，前10個最重要的區域確診病例與上週相比，增幅達到72.4％，甚至更高，其中包括田納西州首府納許維爾、愛阿華州首府狄蒙、德克薩斯州阿馬里洛。位居第一的城市則是肯塔基州中央市，增幅高達650%！

報導指出，激增的感染率表明，這種流行病已經從人口密集的沿海大城市，迅速蔓延到其他地方，而感染新熱點所在地的州長正在遵循川普的建議，即放鬆居家隔離限制。

▲ 美國總統川普急著復工。（圖／路透）

截至台灣時間13日上午4點30分，全球累計423萬9872例確診、29萬390死、148萬2930例病癒。其中，根據約翰霍普金斯大學疫情地圖統計，美國累計135萬9319例確診、8萬1847死、23萬2733例病癒。

美國國家過敏及傳染病研究所所長佛奇（Anthony Fauci），作為防疫三巨頭的他，如今也和另外兩人一樣居家自我隔離，他告訴國會「美國疫情才沒有在掌控之中」，也再次警告若川普執意過快解封的話，會面臨更危險的情況。