口罩國家隊進白宮！川普女婿戴「台灣捐贈」口罩　官員臉上全是MIT

記者黃翊婷／綜合報導

美國白宮高級官員11日曾透露，已強制命令所有在西廂辦公室工作的員工，離開位子就必須全程戴口罩。有趣的是，在外媒近期拍到的照片中，白宮發言人麥肯內尼、白宮資深顧問庫許納等人戴的口罩，全都是「Made in Taiwan」。

▼▲美國「第一女婿」戴的口罩來自台灣。（圖／路透，下同）

美國總統川普一名海軍出身的貼身隨扈，及副總統潘斯（Mike Pence）的新聞秘書相繼確認感染新冠肺炎（COVID-19），雖然白宮已經下令要求西廂辦公室的員工必須戴口罩，但已經73歲的川普絕大多數時間仍不願意戴口罩。而白宮現階段的每日例行防疫工作，包含保持社交距離、體溫測量、手部清潔、所有辦公室常規性消毒清理以及健康監測，此外，所有與總統、副總統有近距離接觸的員工或訪客，都必須接受每日新冠病毒檢測。

不過，從近期外媒拍攝的照片看來，白宮大多數官員都開始戴口罩防疫，而發言人麥肯內尼（Kayleigh McEnany）、資深顧問同時也是川普女婿的庫許納（Jared Kushner）等人戴的口罩，左下角都清楚印著「Made in Taiwan」。根據《中央社》報導，有知情人士透露，官員們配戴的確實都是台灣先前捐贈的醫療口罩。

▲麥肯內尼的口罩也是台灣製造的。

據了解，美國在疫情爆發之後，白宮人員因為買不到口罩，於是在3月間聯繫台灣，詢問是否能提供口罩。接著，台灣外交部宣布將每週捐贈美國10萬片口罩，以換取美方為台灣保留的30萬件防護衣原料，一度掀起國內正反意見熱議。

這些口罩從上月開始陸續運抵美國，本月8日也有10萬片口罩送達華盛頓州。華盛頓州州務卿魏曼（Kim Wyman）與州參議員瓦戈納（Keith Wagoner），還特地在捐贈儀式上感謝台灣並肩抗疫，同時表示這批口罩未來會有部分用在11月的美國總統大選，以降低選務工作人員染疫的風險。