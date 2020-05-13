全球29萬死！佛奇警告「美國疫情失控」　俄連10天破萬確診上升至全球第二　

▲俄羅斯連10天破萬例確診，首都莫斯科疫情嚴重。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

截至台灣時間13日上午4點30分，全球累計423萬9872例確診、29萬390死、148萬2930例病癒。美國135萬例確診持續位居全球第一位，俄羅斯則是連續第10天單日破萬例確診，已迅速爬升至全球第二。

根據約翰霍普金斯大學疫情地圖統計，美國累計135萬9319例確診、8萬1847死、23萬2733例病癒；美國國家過敏及傳染病研究所所長佛奇（Anthony Fauci），作為防疫三巨頭的他，如今也和另外兩人一樣居家自我隔離，他告訴國會「美國疫情才沒有在掌控之中」，也再次警告若川普執意過快解封的話，會面臨更危險的情況。

俄羅斯累計23萬2243例確診、2116死，確診數字已使該國從前一日的第四位，變成現在的第二位，疫情仍在持續升溫當中。英國累計確診22萬7737例，較前一日新增超過3300例，維持在第三位，超越西班牙的22萬7436例，而兩國死亡病例相加共5萬9513例。





▲美國國家過敏及傳染病研究所所長佛奇（Anthony Fauci），在家辦公並接受訪問。（圖／路透）

義大利累計22萬1216例確診、3萬911死，民防保護局通報國去24小時新增172死，較前一日的179死略低，但新增病例卻從744例倍增至1402例。法國累計17萬8349例確診、2萬6994死，過去24小時通報348例死亡病例，住院患者再減少689人，來到2萬1595人，已連續減少4周。

《日本放送協會》（NHK）報導，12日境內新增81例確診，累計1萬6049人染疫，加上鑽石公主號的712例確診，共1萬6761例。目前全國感染不致者來到691人，包括國內678人及鑽石公主號的13人。

巴西累計17萬3141例確診、1萬2065死；德國累計17萬3034例確診、7722死；土耳其累計14萬1475例確診、3894死；伊朗累計11萬767確診、6733死；中國累計84011例確診、4637死。

印度累計7萬4243例確診、2415死；新加坡累計2萬4671例確診、21死；印尼累計1萬4749例確診、1007死；菲律賓累計1萬1350例確診、751死；台灣累計440例確診、7死。