克里姆林宮發言人也確診！俄羅斯23萬人染疫　3分之2都在莫斯科

▲俄羅斯染疫人口超過23萬人，其中大多數都在莫斯科。（圖／達志影像／美聯社）

記者王致凱／綜合報導

俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）12日證實自己感染新型冠狀病毒疾病，成為俄國繼總理米舒斯京（Mikhail Mishustin）和多名部長後，再一位確診的政府高層。

佩斯科夫向塔斯社（TASS）證實自己已經染疫，但強調自己已經超過一個月沒有和總統普丁（Vladimir Putin）有過近距離接觸。俄新社（RIA Novosti）駐克里姆林宮記者表示，佩斯科夫上一次出席公開場合為12天以前。

根據今日俄羅斯（RT）報導，佩斯科夫的妻子塔季揚娜•納夫卡（Tatyana Navka）也已經住院隔離。塔季揚娜為前奧運花式滑冰金牌得主；她向媒體強調，目前夫妻2人的情況穩定。

佩斯科夫染疫一事，顯示新冠病毒已經開始在莫斯科高層間傳播。總理米舒斯京上月30日最先確診感染新冠病毒，改由第一副總理別洛烏索夫代行其職務。隨後，包括建設部長雅庫舍夫（Vladimir Yakushev）和文化部長柳比莫娃（Olga Lyubimova）也診斷出感染新冠病毒疾病。

根據俄國官方統計，當地至少已經發現23萬2200例新冠病毒確診個案，其中有2116人死亡；其中，約有3分之2的染疫患者居住在俄國政治、金融中心莫斯科。