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鳳山異動最高達77處　鍾年晃：韓國瑜技術犯規會刺激罷韓

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▲▼ 韓國瑜市長參加重劃區通車典禮 。（圖／記者翁進忠攝）

▲韓國瑜 。（圖／資料照）

記者黃巈禾／台北報導

中央選委會公告6月6日罷免投開票所地點，Wecare比對2018年市長選舉的1823個投開票所，有330個點異動，人口最多的鳳山區有77個點變動，其次是三民區44個點變動，楠梓區清豐里12個點有11個變動，鼓山區龍水里11個點有8個變動，三民區正興里6個點都變動。對此，資深媒體人鍾年晃認為，高雄市長韓國瑜會刺激罷韓方。

鍾年晃12日在政論節目《台灣最前線》指出，韓國瑜現在應該很後悔，為什麼工務局建管處效率如此高，把罷韓的廣告看板這麼快就拆掉，如果讓那5面還掛在高雄市街頭，不會有接下來的投影、高壓水槍沖地板、高空氣球，就掛著也不會怎麼樣，高雄市這麼大，掛5面看板跟沒掛其實差不大，能看到的人其實是少數。

鍾年晃認為，韓國瑜就是沒辦法看待罷免跟看待選舉一樣，用平常心去看，心理的執念放不下，因為真的很怕被罷免掉，所以才搞得很多小動作，「我稱他為這個叫做技術犯規」，總數1823個投開票所，沒有少一個，卻乾坤大挪移，位置都變動。

鍾年晃提到，台灣過去不是沒投過罷免票，最近4年投過2個立委罷免票，蔡正元和黃國昌，當時台北市長是柯文哲、新北市長是朱立倫，也沒搞小動作，沒把投開票所乾坤大挪移，韓國瑜若要搞技術犯規，以籃球比賽來說，只要有一隊犯規，會刺激到另外一隊的球員，反而表現會超乎平常的好，「因為你出奧步我不爽」，所以這是在刺激罷韓方。

鍾年晃還說，投票日當天學校還沒放暑假，外地學生會不會有這麼強烈的意願跟動力要回高雄投票？要看最後怎麼催票；另外，只有一項投票，投的就是高雄人對韓國瑜的忍受度，如果高雄人罷免的強烈動力、厭惡程度，遠大於甘願走半小時也要去投票，就是要讓韓國瑜下台，如果這意志贏的話，罷免過的機率就很高。

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