高市議員遭爆「開車闖紅燈」撞鋼鐵廠員工　頭部重創搶救5天不治

▲家屬臉書PO文全文。（圖／翻攝自Facebook／當事人家屬）

記者黃翊婷／綜合報導

有網友在臉書社團「高雄小港區的大小事」PO文爆料，高雄市議員韓賜村7日疑似在小港區闖紅燈，撞上在鋼鐵廠工作的余姓機車騎士，對方送醫急救後，昏迷指數只剩下3，經過5天搶救，仍在12日下午宣告不治。對於這個消息，韓賜村坦言很自責，目前尚未與騎士家屬達成和解，希望各界給雙方一點時間，他也會坦然面對。

據了解，韓賜村7日下午5時許獨自開車行經小港區沿海一路與長興街口，卻不慎撞上55歲的余姓騎士；受傷的余男疑似腦部重創，消防救護人員抵達時幾乎已經沒有意識，送醫急救昏迷指數仍只有3。事隔5天之後，家屬在臉書社團「高雄小港區的大小事」PO文爆料，余男已經於12日下午1時55分宣告不治。

對於這件事情，韓賜村坦言，「我也很自責，畢竟車禍有比例對錯，現在尚未跟家屬談和解」，當時行經十字路口，余男騎車他開車，對方從旁邊撞到車子右前側，送到醫院緊急開刀，卻還是宣告不治，「現在家屬傷心，我也滿沮喪，滿過意不去的，希望能多體諒一下，但坦然面對。」

韓賜村強調，他沒有酒駕問題，只是現階段尚未與家屬達成和解，但還是希望能圓滿收場，「現在雙方都比較沮喪，盡量把後事辦圓滿，也要等報告。」至於詳細的肇事責任以及車禍發生原因，仍有待檢警進一步調查釐清。

▼高雄市議員韓賜村。（圖／翻攝自Facebook／韓賜村）