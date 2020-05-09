第一道梅雨鋒面來了？35℃→21℃「雷雨彈」灌全台　變天時程出爐

▲台灣位處暖氣團中，高溫炎熱還要持續2天。（圖／中央氣象局）



記者許力方／綜合報導

第一道梅雨季鋒面報到？中央氣象局表示，9日各地依舊暖熱，高溫平均可達33度以上，尤其台北盆地、台中以南局部地區中午前上看36度以上，預估10日（周日）晚間起鋒面接近，北台灣轉有局部雷雨，11、12日（下周一、二）鋒面通過加上東北風增強，中部以北變天，有局部大雨發生機率。

「高雄像火爐一般」、「老天爺，中南部請趕快下下雨吧！」立夏後天氣炎熱，高溫上看36度，讓許多民眾直呼凍未條。氣象局預報，9、10日兩天鋒面位於華南一帶到北部外海，受鋒前溫暖的西南風吹拂，全台高溫炎熱，局部上看36度高溫，受加熱作用影響，雖有午後雨形成機會，但高壓仍強盛，發展較受限制；明顯的變化落在10日晚間，北方鋒面逐漸南壓，北東斷續出現短暫陣雨或雷雨。

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▲鋒面將至，母親節晚起變天全台有雨。（圖／NCDR、中央氣象局）



氣象局表示，10日白天晴朗高溫炎熱，各地大多為多雲到晴，午後北部、東半部地區及中南部山區留意局部短暫雷陣雨；入夜後鋒面接近，北台灣降雨機率增加，轉為有局部短暫陣雨或雷雨的天氣。11、12日鋒面通過及東北風增強，中部以北及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率。

前預報中心主任吳德榮在《三立準氣象》中預報，9、10日白天台灣依舊在暖氣團裡，10日晚間梅雨季第一道鋒面接近，天氣開始轉變，一直到11日晚間，鋒面已經走到南部，12日鋒面離開，天氣慢慢由北而南依序好轉。氣溫預報顯示，周末台北35度很熱，中南部甚至可達38度，到了11日低溫只剩下21度，提醒民眾，10日晚間鋒面開始報到，這一波會有陣雨雷雨甚至較大雨勢的劇烈天氣。