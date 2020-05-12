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「黃蜂颱風將生成最快周末影響台灣」　彭啟明：5月中下旬可能多雨不穩定

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天氣圖。（圖／氣象局）

▲氣象局觀測，熱帶性低氣壓在帛琉西方海面，向北北西移動，時速10公里，有發展為輕度颱風的趨勢。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

天氣風險公司總經理彭啟明表示，今年第一颱將生成，如果影響台灣最快是這周末，目前預測路徑仍相當分歧，尚未有顯著的參考價值，過兩天再來看還是較為合適。他也提醒，要好好把握周三到周日相對穩定的天氣，因為下周很有機會在台灣附近發展出典型的梅雨鋒面，接下來5月中下旬可能台灣是多雨且不穩定的天氣類型。

彭啟明在臉書指出，目前鋒面帶上，從台灣的東北方、西南方都有一坨坨的對流雲系發展，也提供較多的水氣及不穩定的條件，只不過是比較區域型，並未直接影響台灣，預計今各地還是有熱對流發展機會。

請繼續往下閱讀...

彭啟明說，周三開始偏南風的勢力增強，鋒面影響也告一段落，台灣又將回到典型夏季炎熱，山區或靠山區有午後雷陣雨型的天氣，會維持到周日，預計中午高溫都有機會到35度。

彭啟明提醒，要值得留意的是周日到下周一、下周二開始的變化，有道鋒面逐步接近，而整個南亞的西南季風也有機會逐步發展建立，屆時有機會在南海出現很旺盛溫暖潮濕的西南風，行經方向如果角度方位配合得剛剛好，很有機會在台灣附近發展出典型的梅雨鋒面。

▼各國模式最新模擬熱帶低壓未來路徑。（點圖可放大／翻攝Typhoon2000）

各國模式最新模擬熱帶系統未來路徑。（圖／翻攝Typhoon2000）

彭啟明表示，不過，這都還有些變數，主要還是各個勢力要相當的勢均力敵，才能維繫鋒面在台灣附近滯留一段時間，否則鋒面會維持不久；目前只能從綜觀條件下，看到有這樣的趨勢，等到快發展時，滾動式的來調整預測，在這鋒面下都是不穩定的溫床。他提醒，要好好把握周三到周日相對穩定的天氣，因為接下來5月中下旬可能台灣是多雨且不穩定的天氣類型。

彭啟明指出，在菲律賓東方海面上已經有熱帶性低氣壓正式生成，未來一到兩天內有機會發展成為今年第一號颱風，如果正式被命名將是黃蜂，這是由澳門所提供，就是黃蜂的意思；颱風會先受到菲律賓陸地的干擾，先偏北或進入南海然後轉彎，往台灣東方海面上前進，如果影響台灣最快是這周末，目前預測路徑仍相當分歧，尚未有顯著的參考價值，過兩天再來看還是較為合適，尚不用過度恐慌。

氣象局觀測，熱帶性低氣壓在帛琉西方海面，向北北西移動，時速10公里，有發展為輕度颱風的趨勢。氣象局預報員陳伊秀接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，今成颱機率比較小，但也不排除，目前預報路徑後期分歧度滿大，現在模式有兩個走法，一個是進入菲律賓西邊海面到南海，再往北上來帶些水氣；另一種是沒通過菲律賓本島，從菲東海面北上，屆時就要看有沒有往西靠近台灣一些，但這樣沒從南海帶上來的水氣多。

陳伊秀指出，熱帶系統會不會直接影響台灣，還要考慮屆時西南風有沒有比較強，若有加乘效果，水氣會比較多；但目前預報資料顯示，周六到下周一南部、台東有短暫陣雨，其他地區為多雲，山區午後有降雨。她說，熱帶系統周日到下周二比較靠近台灣，但速度快慢都會影響，變數還很大，得持續觀察。

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