　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

梅雨鋒面「閃電對流」全台灌雨熱區曝！下周恐有颱風發展　彭啟明：6天逼台

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 。（圖／中央氣象局、翻攝NOAA）

▲菲律賓東方有熱帶擾動發展。（圖／翻攝NOAA） 

記者許力方／綜合報導

鋒近漸雨，中央氣象局表示，10日全台依舊暖熱，入夜起今年首道梅雨鋒面報到，天氣開始轉變，北東漸轉局部陣雨或雷雨，越晚雨越大，11日（下周一）鋒面通過加上東北風增強，全台都有雨勢，且有局部大雨發生機率。氣象專家彭啟明分析，目前菲律賓東方有熱帶擾動發展，下周有颱風有機會發展生成。

氣象局預報，10日各地暖熱依舊，高溫多在33至35度間，其中中彰投、南高屏地區中午前後部分近山區或河谷有局部36度以上高溫。天氣上，全台都可見陽光，午後中南部山區及北部、東半部仍可能有局部短暫雷陣雨發生；入夜起隨著鋒面接近，北部、東北部雲量增多，並逐漸轉為有局部短暫陣雨或雷雨的天氣，越晚雨勢越明顯。

請繼續往下閱讀...

預估11、12日（下周一、二）鋒面通過加上東北風增強，11日中部以北及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率；12日東半部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地亦有局部陣雨或雷雨。

▲▼ 。（圖／中央氣象局、翻攝NOAA）

▲▼ 。（圖／中央氣象局、翻攝NOAA）

▲第一道梅雨鋒面報道，全台變天有雨「越晚越明顯」。（圖／中央氣象局）

▲▼ 。（圖／中央氣象局、翻攝NOAA）

▲未來第2周降雨增加。

氣象局表示，時序進入暖季，菲律賓東方至南海易有熱帶擾動發展，提醒民眾隨時注意最新氣象資訊。月長期展望顯示，未來第1周雨量，期中受鋒面、東北風影響，中部以北及東北部雨勢較大，其他地區有局部短暫陣雨；第2周因西南風有增強趨勢，台灣附近的水氣偏多，各地的降雨較前一周增加。

天氣風險公司總經理彭啟明表示，10日是變化的開始，「會有局部閃電對流」，台灣位於鋒面前暖區，南風更強且水氣增多，各地上半天多雲時晴，下半天山區午後雷陣雨機會增多，鋒面從北往南通過，中部以北將轉為有陣雨或雷雨天氣。11日台灣位於鋒面環境中，天氣不穩定，各地午後雷陣雨較大也持續較久。

彭啟明指出，目前在菲律賓東方海面有個熱帶擾動發展，「有颱風有機會生成，建議有熱帶低壓生成再進一步關注！」未來熱帶擾動接近呂宋島後將會北轉，6天後有機會靠近巴士海峽附近，但是變動性還是很大，對台灣的影響程度還需要幾天的觀察。

▼下周有颱風發展機會，彭啟明：6天後有機會靠近台灣附近。（圖／中央氣象局）

▲▼ 。（圖／中央氣象局、翻攝NOAA）

ET快訊
嫩妹宵夜愛吃炸雞...罹乳癌離世　營養師曝「4地獄食物」
IKEA白肌妹不雅片瘋傳！沙發留「謎樣印記」 　旁邊小孩看傻
快訊／起訴7台商挨轟「搞綠色恐怖」！台北地檢署反擊了
快訊／21歲軍人開Lexus碰撞重機男女！後座女乘客傷重身亡
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

靠北蘇睏「奇文共賞」歪理N連發！　網笑到肚痛：有風飛沙不能換別間？

梅雨鋒面「閃電對流」全台灌雨熱區曝！下周恐有颱風發展　彭啟明：6天逼台

大台北河川浩劫！「魚群暴斃」數萬屍體躺滿河岸　居民崩潰：空氣都惡臭

唐鳳現身「2020科技*學習力」博覽會　與台南學子世代對話

台灣新冠肺炎死亡率低於OECD國家引外媒好奇　張上淳揭關鍵原因

安養院老母重聽…視訊打招呼匆匆結束　疫情「受害者」的半夜遺憾噩耗

這篇必收！第一次在家煎牛排就上手　牛排教父3大名廚公開撇步

手不摸口鼻多難？張上淳分享WHA舊照曝「連專業人士都做不太到」

人間有愛！雲林半癱謝俊瑋賣蒜頭一日千斤　一字字敲出：感．謝．大．家

這「3生肖」5月要小心！　恐有「破財、小人纏身」危機

棒式做到一半被萌貓「塞奶攻擊」　奴才秒軟掉...網友：別人家的貓最甜

六旬爺嬤種蒜頭撫養「癱瘓孫」仍有上千斤賣不掉...他PO文求助

街頭大調查！渣男渣女已經太多...到女友家開飛航、師追學生想嘿嘿

給法國爸媽吃台灣「爆甜水果」老爸超愛釋迦還想偷渡回國

沒在Set的！超瞎母親節街訪 老媽整天耍廢...煮飯靠外勞？

機車突竄龜殼花！她嚇歪路邊爆哭 阿伯路過神補槍：被咬到會死喔～

想當媽挨「針管海」忍35周瘀血肚　流產2次！求孕方法全試3年才得子

吃早餐嚕～吐司秒變陣頭淨香爐　他踩七星步：「三明治王爺」請

6個撇步讓簡單馬尾有氣質不呆板　鯊魚夾一咬！瞬間髮量增加一倍

陳艾琳顧小孩「和老公.婆婆一起排班」！　關於羅志祥「多人運動」：講不出什麼好話

靠北蘇睏「奇文共賞」歪理N連發！　網笑到肚痛：有風飛沙不能換別間？

梅雨鋒面「閃電對流」全台灌雨熱區曝！下周恐有颱風發展　彭啟明：6天逼台

大台北河川浩劫！「魚群暴斃」數萬屍體躺滿河岸　居民崩潰：空氣都惡臭

唐鳳現身「2020科技*學習力」博覽會　與台南學子世代對話

台灣新冠肺炎死亡率低於OECD國家引外媒好奇　張上淳揭關鍵原因

安養院老母重聽…視訊打招呼匆匆結束　疫情「受害者」的半夜遺憾噩耗

這篇必收！第一次在家煎牛排就上手　牛排教父3大名廚公開撇步

手不摸口鼻多難？張上淳分享WHA舊照曝「連專業人士都做不太到」

人間有愛！雲林半癱謝俊瑋賣蒜頭一日千斤　一字字敲出：感．謝．大．家

這「3生肖」5月要小心！　恐有「破財、小人纏身」危機

刪除兩岸條例「國家統一」4字　蔡易餘回應國台辦了

靠北蘇睏「奇文共賞」歪理N連發！　網笑到肚痛：有風飛沙不能換別間？

西瓜放一晚「狂吐白泡泡」！他一看秒驚恐：快炸了　背後原因曝光

藏了65年的秘密愛情！《不能見光的愛》紀錄片哭爆... 她親揭快樂秘密

慶二戰勝利75週年！金正恩向普丁致賀電「回顧友情」：祈求抗疫成功

香港新增「大鼠戊型肝炎」病例　 男遭感染！病毒傳播途徑不明

男大生加油站大夜代班！返家撞左轉車亡　母認屍不停掉淚：時間到走了

母親節要贖身...這國媽媽「被綑綁在床上」慶祝　求孩子放過她

水電工「月薪3萬」請領補助！宜蘭公務員一查驚見「2億身家」

印度空軍米格-29戰機第5次墜毀！　飛行員跳傘逃生成功

10分鐘前才對陌生女伸狼爪...色男又當母親面拖走12歲少女

生活熱門新聞

北市河川魚暴斃　民：空氣都惡臭

悍將女球迷太兇！11秒晃動主持人嚇傻

梅雨鋒面閃電對流來襲！下周恐有颱發展

「果凍牌口罩來了」3色可選...藥局地點曝光！

爸媽是阿公和阿嬤　他千斤蒜頭賣不出

第一道梅雨鋒面？雷雨彈變天時程出爐

抗議設基地台　彰化和美萬人斷訊

內著形狀被拍光！體溫熱像儀「透視」出入者

路易莎「10人桌堆滿書」不見人！店員無奈

外媒好奇台灣新冠肺炎低死亡率　張上淳揭原因

這3生肖5月恐有「破財、小人纏身」危機

疫情受害者的遺憾　無緣見母最後一面

抗議基地台後悔了！網憶「台東新化」慘例

台人會暴怒的台式料理！「它」秒遭點名

更多熱門

相關新聞

第一道梅雨鋒面？雷雨彈變天時程出爐

第一道梅雨鋒面？雷雨彈變天時程出爐

第一道梅雨季鋒面報到！中央氣象局表示，9日各地依舊暖熱，高溫平均可達33度以上，尤其台北盆地、台中以南局部地區中午前上看36度以上，預估10日（周日）晚間起鋒面接近，北台灣轉有局部雷雨，11、12日（下周一、二）鋒面通過加上東北風增強，中部以北變天，有局部大雨發生機率。

今起熱到爆上看36℃　週日晚鋒面到

今起熱到爆上看36℃　週日晚鋒面到

氣象局曝下周梅雨鋒面雨最大時間點

氣象局曝下周梅雨鋒面雨最大時間點

18:45抬頭看！今年最後超級月亮登場

18:45抬頭看！今年最後超級月亮登場

高屏「黃橙橙」一片　熱炸！甲仙茂林測高溫36.8度

高屏「黃橙橙」一片　熱炸！甲仙茂林測高溫36.8度

關鍵字：

氣象氣象雲颱風熱帶擾動彭啟明梅雨梅雨鋒面中央氣象局

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

即／21歲軍人開車碰撞重機！後座女身亡

愛吃炸雞！年輕妹罹乳癌離世…營養師曝婦科疾病「4地獄食物」

賴弘國PO離婚文　阿嬌閨蜜反擊了

載母出遊死別！重機騎士撞車媽媽送命

封城都沒人！護理師下班等公車「遭變態逼給洩慾」

南韓軍人夜店狂歡　引爆境內案例激增

IKEA白肌妹不雅片瘋傳！旁邊小孩看傻

北市河川魚暴斃　民：空氣都惡臭

賴弘國澎湖打卡曝心境　阿嬌為小20歲鮮肉灑30萬

悍將女球迷太兇！11秒晃動主持人嚇傻

老翁不忍獨身在世自埋身亡

梅雨鋒面閃電對流來襲！下周恐有颱發展

若罷韓成功…這招恐讓高雄都是代理市長

阿嬌認了「和賴弘國很愛吵架」！

「果凍牌口罩來了」3色可選...藥局地點曝光！

更多

最夯影音

更多
棒式做到一半被萌貓「塞奶攻擊」　奴才秒軟掉...網友：別人家的貓最甜

棒式做到一半被萌貓「塞奶攻擊」　奴才秒軟掉...網友：別人家的貓最甜
六旬爺嬤種蒜頭撫養「癱瘓孫」仍有上千斤賣不掉...他PO文求助

六旬爺嬤種蒜頭撫養「癱瘓孫」仍有上千斤賣不掉...他PO文求助

街頭大調查！渣男渣女已經太多...到女友家開飛航、師追學生想嘿嘿

街頭大調查！渣男渣女已經太多...到女友家開飛航、師追學生想嘿嘿

給法國爸媽吃台灣「爆甜水果」老爸超愛釋迦還想偷渡回國

給法國爸媽吃台灣「爆甜水果」老爸超愛釋迦還想偷渡回國

沒在Set的！超瞎母親節街訪 老媽整天耍廢...煮飯靠外勞？

沒在Set的！超瞎母親節街訪 老媽整天耍廢...煮飯靠外勞？

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面