梅雨鋒面「閃電對流」全台灌雨熱區曝！下周恐有颱風發展　彭啟明：6天逼台

▲菲律賓東方有熱帶擾動發展。（圖／翻攝NOAA）

記者許力方／綜合報導

鋒近漸雨，中央氣象局表示，10日全台依舊暖熱，入夜起今年首道梅雨鋒面報到，天氣開始轉變，北東漸轉局部陣雨或雷雨，越晚雨越大，11日（下周一）鋒面通過加上東北風增強，全台都有雨勢，且有局部大雨發生機率。氣象專家彭啟明分析，目前菲律賓東方有熱帶擾動發展，下周有颱風有機會發展生成。

氣象局預報，10日各地暖熱依舊，高溫多在33至35度間，其中中彰投、南高屏地區中午前後部分近山區或河谷有局部36度以上高溫。天氣上，全台都可見陽光，午後中南部山區及北部、東半部仍可能有局部短暫雷陣雨發生；入夜起隨著鋒面接近，北部、東北部雲量增多，並逐漸轉為有局部短暫陣雨或雷雨的天氣，越晚雨勢越明顯。

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預估11、12日（下周一、二）鋒面通過加上東北風增強，11日中部以北及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率；12日東半部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地亦有局部陣雨或雷雨。

▲第一道梅雨鋒面報道，全台變天有雨「越晚越明顯」。（圖／中央氣象局）

▲未來第2周降雨增加。



氣象局表示，時序進入暖季，菲律賓東方至南海易有熱帶擾動發展，提醒民眾隨時注意最新氣象資訊。月長期展望顯示，未來第1周雨量，期中受鋒面、東北風影響，中部以北及東北部雨勢較大，其他地區有局部短暫陣雨；第2周因西南風有增強趨勢，台灣附近的水氣偏多，各地的降雨較前一周增加。

天氣風險公司總經理彭啟明表示，10日是變化的開始，「會有局部閃電對流」，台灣位於鋒面前暖區，南風更強且水氣增多，各地上半天多雲時晴，下半天山區午後雷陣雨機會增多，鋒面從北往南通過，中部以北將轉為有陣雨或雷雨天氣。11日台灣位於鋒面環境中，天氣不穩定，各地午後雷陣雨較大也持續較久。

彭啟明指出，目前在菲律賓東方海面有個熱帶擾動發展，「有颱風有機會生成，建議有熱帶低壓生成再進一步關注！」未來熱帶擾動接近呂宋島後將會北轉，6天後有機會靠近巴士海峽附近，但是變動性還是很大，對台灣的影響程度還需要幾天的觀察。

▼下周有颱風發展機會，彭啟明：6天後有機會靠近台灣附近。（圖／中央氣象局）

