「典型梅雨滯留鋒面」接近時間曝　吳德榮：伴隨西南氣流！有大量降水潛力

▲吳德榮說，今各地仍不穩定，有局部陣雨或雷雨，尤其在午後伴隨小範圍「劇烈天氣」的機率更高。（圖／資料照／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮表示，下周一起梅雨季第二道鋒面，亦是典型的「滯留鋒」逐漸接近，移速緩慢，呈現南北徘徊的特性，並伴隨較強「西南氣流」，有帶來大量降水的潛力；而菲律賓東方海面的低壓雲系，由於目前各國模式所模擬的動向皆為一周左右的變化，故無論模擬強度或路徑，皆有很大的不確定性，侵台機率？言之過早！需再觀察。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，今天（12日）清晨受鋒面影響，南部近山區仍有較強對流，範圍雖不大但雨勢不小，旗山區3時至4時時雨量達69毫米；最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今各地仍不穩定，有局部陣雨或雷雨，尤其在午後伴隨小範圍「劇烈天氣」（雷擊、強風、瞬間大雨）的機率更高，今晚降雨停歇逐漸好轉。

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▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

吳德榮指出，周三至周六暖氣團逐漸增強，各地恢復為晴朗炎熱的天氣，午後有局部短暫陣雨或雷雨的機率，仍應注意「強對流」的發生。他提醒，周日台灣附近西南風漸增強，水氣增多，不穩定度提高，午後有局部陣雨或雷雨的機率；下周一起梅雨季第二道鋒面，亦是典型的滯留鋒逐漸接近，移速緩慢呈現南北徘徊的特性，並伴隨較強西南氣流，有帶來大量降水的潛力，應密切注意其後續的變化。



吳德榮說，位於菲律賓東方海面的低壓雲系，今晨2時中央氣象局估計已有熱帶性低氣壓的強度，預測未來24小時偏北移動，並有發展為「輕度颱風」（黃蜂）的機率。

吳德榮分析，最新各國模式模擬顯示，其未來3至5天受到呂宋島的限制，強度的預測是分歧的，為較弱的輕度颱風，或者更弱都有可能；各國模式對路徑的模擬也是分歧的，有在菲律賓東方海面即向北迴轉（美國GFS、紫色）；亦有通過呂宋島陸地進入巴士海峽，再向東北迴轉（歐洲ECMWF、紅色）；另外，日本（JMA、褐色）及美國海軍（FNMOC、淺綠）則是先進入南海再迴轉。

▼各國模式最新模擬熱帶低壓未來路徑。（點圖可放大／翻攝Typhoon2000）

吳德榮表示，由於目前各國模式所模擬的動向，皆為一周左右的變化，故無論模擬強度或路徑，皆有很大的不確定性，侵台機率？言之過早！需再觀察。

氣象局觀測，熱帶性低氣壓在帛琉西方海面，向北北西移動，時速10公里，有發展為輕度颱風的趨勢。氣象局預報員陳伊秀分析，今成颱機率比較小，但也不排除，目前預報路徑後期分歧度滿大，現在模式有兩個走法，一個是進入菲律賓西邊海面到南海，再往北上來帶些水氣；另一種是沒通過菲律賓本島，從菲東海面北上，屆時就要看有沒有往西靠近台灣一些，但這樣沒從南海帶上來的水氣多。

陳伊秀指出，熱帶系統會不會直接影響台灣，還要考慮屆時西南風有沒有比較強，若有加乘效果，水氣會比較多；但目前預報資料顯示，周六到下周一南部、台東有短暫陣雨，其他地區為多雲，山區午後有降雨。她說，熱帶系統周日到下周二比較靠近台灣，但速度快慢都會影響，變數還很大，得持續觀察。

▼氣象局觀測，熱帶性低氣壓在帛琉西方海面，向北北西移動，時速10公里，有發展為輕度颱風的趨勢。（圖／氣象局）