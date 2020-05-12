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乾妹遭男友偷拍性愛片！乾哥「膠帶伺候」再痛毆…逼簽30萬本票：這是遮羞費

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▲桃園市邱姓男子去年11月酒後因細故在女兒面前爆打前妻成傷，還持玩具槍恐嚇女兒閉嘴挨告。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲男子替乾妹出氣，拿玩具槍、棍棒前往乾妹男友家算帳。（示意圖／取自免費圖庫pxhere）

記者陳羿妏／新北報導

新北一名余姓男子得知郭姓乾妹因為被李姓男友偷拍性愛影片想輕生，一氣之下偕同潘姓友人衝去找李男理論，兩人拿膠帶綑綁李男，持鋁棒、玩具槍攻擊，最後再逼簽30萬元本票，偷走李男現金6000元。日前判決結果出爐，余、潘分別被判4年、3年8個月，而郭女也因拿走李男存摺、提款卡遭判拘50日。

整起事件發生在2018年5月1日凌晨5時許，余男、潘男殺到李男家中，剛好李男服用完安眠藥熟睡，先將李的手腳綑綁後，要求他給付「郭女的遮羞費」，瘋狂圍毆後，再搜刮李男身上所有財物，隨即離去，還把拿到的存摺、提款卡交給郭女。

余男辯稱，當天是為了阻止郭女輕生，又李男有黑道背景，才會帶著玩具槍、膠帶到現場救郭女的生命，認為此舉應該適用「緊急避難」，另外強調簽本票、拿現金是要給郭女當「遮羞費」，強調沒有強盜之意。

不過法官認為，李男當下還在熟睡，也不同意賠償，余男、潘男卻以暴力方式奪取財物，確實有不法意圖，不符合「緊急避難」要件，審酌後余男一時衝動、潘男聽命行事，依攜帶兇器強盜罪，分別判4年、3年8個月，郭女則依收受贓物罪，判拘役50日，得易科罰金5萬元，全案仍可上訴。

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