辣妹挑逗：會爽到中風！狂LINE「皮鞭伺候」…人夫帶回家想使壞　結局曝光

▲早午餐老闆與美髮助理LINE中言談挑逗，摸胸傳A片被告，判決結果出爐。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者戴若涵／台中報導

台中一名人夫阿俊（化名）結識一名美髮女助理小乃（化名），2人在LINE中更以「辣妹」、「哥哥」互稱，言語輕佻、挑逗，小乃還曾傳訊「要你包養」等語，阿俊則傳謎片給小乃觀看。事後小乃家人在手機內發現這些內容氣炸提告。但一二審法官勘驗相關事證後，皆判阿俊無罪，可上訴。

檢方調查，開設早午餐店的阿俊因地緣關係認識了有輕度智能障礙的小乃，雙方2017年6月底、7月間互加LINE，除了互稱「辣妹」、「哥哥」之外，阿俊還傳A片給小乃。2017年7月2人相約吃飯，小乃在明知阿俊已婚的情況下，又稱「要跟你上床」、「要你包養」等語。

檢方指出，阿俊透過小乃的說話方式可知，她與一般同齡女子跟男性長輩相處的模式不同，足以知道她性自主意識缺乏、性道德感薄弱，卻仍利用小乃上班前相約榕樹下，在車內用雙手搓揉小乃的胸部，一個星期後又將她帶到住處2樓臥房內環抱親吻、揉捏胸部。

小乃大弟意外在姊姊的手機內發現情色影片，又驚見姊姊曾傳訊給阿俊，「星期一屁股打50大板」、「皮鞭伺候」、「你會爽到中風」、「我會讓你快樂似神仙」，嚇得趕緊告訴母親，母親經質問阿俊後，決定報警提告乘機猥褻。

但阿俊喊冤，「我不知道小乃有智能障礙，小乃很會講話且講話速度又很快，比我還會講話」；阿俊辯護律師則稱，美容院老闆有提到，小君講話對答如流，就連小君的乾媽也沒辦法意識到小君有這樣的情形，此外，小君在LINE對話有性暗示內容，難以證明小君性自主意識缺乏，也無法證明阿俊是明知或已知小君有智能障礙的情形，認為確實是「男歡女愛」。

台中地方法院審理後認為，小乃跟阿俊的LINE中確實充滿性暗示，但沒有見到小乃對阿俊的舉動有任何責問，與一般妨害性自主案件被害人的反應，包括閃避、怒責、謾罵等完全不同，判阿俊無罪；台中高分院日前將上訴駁回，全案仍可上訴。

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