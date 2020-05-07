　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

辣妹挑逗：會爽到中風！狂LINE「皮鞭伺候」…人夫帶回家想使壞　結局曝光

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼上床,女友,性侵,嘿咻,做愛。（示意圖／pixabay）

▲早午餐老闆與美髮助理LINE中言談挑逗，摸胸傳A片被告，判決結果出爐。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者戴若涵／台中報導

台中一名人夫阿俊（化名）結識一名美髮女助理小乃（化名），2人在LINE中更以「辣妹」、「哥哥」互稱，言語輕佻、挑逗，小乃還曾傳訊「要你包養」等語，阿俊則傳謎片給小乃觀看。事後小乃家人在手機內發現這些內容氣炸提告。但一二審法官勘驗相關事證後，皆判阿俊無罪，可上訴。

檢方調查，開設早午餐店的阿俊因地緣關係認識了有輕度智能障礙的小乃，雙方2017年6月底、7月間互加LINE，除了互稱「辣妹」、「哥哥」之外，阿俊還傳A片給小乃。2017年7月2人相約吃飯，小乃在明知阿俊已婚的情況下，又稱「要跟你上床」、「要你包養」等語。

檢方指出，阿俊透過小乃的說話方式可知，她與一般同齡女子跟男性長輩相處的模式不同，足以知道她性自主意識缺乏、性道德感薄弱，卻仍利用小乃上班前相約榕樹下，在車內用雙手搓揉小乃的胸部，一個星期後又將她帶到住處2樓臥房內環抱親吻、揉捏胸部。

小乃大弟意外在姊姊的手機內發現情色影片，又驚見姊姊曾傳訊給阿俊，「星期一屁股打50大板」、「皮鞭伺候」、「你會爽到中風」、「我會讓你快樂似神仙」，嚇得趕緊告訴母親，母親經質問阿俊後，決定報警提告乘機猥褻。

但阿俊喊冤，「我不知道小乃有智能障礙，小乃很會講話且講話速度又很快，比我還會講話」；阿俊辯護律師則稱，美容院老闆有提到，小君講話對答如流，就連小君的乾媽也沒辦法意識到小君有這樣的情形，此外，小君在LINE對話有性暗示內容，難以證明小君性自主意識缺乏，也無法證明阿俊是明知或已知小君有智能障礙的情形，認為確實是「男歡女愛」。

台中地方法院審理後認為，小乃跟阿俊的LINE中確實充滿性暗示，但沒有見到小乃對阿俊的舉動有任何責問，與一般妨害性自主案件被害人的反應，包括閃避、怒責、謾罵等完全不同，判阿俊無罪；台中高分院日前將上訴駁回，全案仍可上訴。

發現年輕的小祕密！

【更多新聞】

41歲女友睡男同事家！19歲男勒到「脫糞斷氣」才鬆手…深夜伴裸屍：我先走了

已婚老闆狂追：養妳～補習班女師無奈「翻白眼」冷處理！卻遭闆娘告上法庭

逛臉書見母女溫馨合照！她仔細一瞧驚覺「孩子竟像老公」…心碎提告求償

ET快訊
快訊／蘇貞昌為紓困道歉：有錯就改！請衛福部簡化流程
瑪丹娜認了染新冠肺炎！　巴黎巡演「同台表演者全生病」
快訊／高雄男申請紓困金遭拒　突激動刺頸自殘！
快訊／啃老女碩士打死母親　「稱腦中有聲音控制」判18年徒刑
李婉鈺動手打警察　「確定犯2罪」遭判刑定讞
快訊／花蓮市公所開第一槍！暫停辦理萬元紓困補助
鄰居姨狂怨：領不到紓困金！　她留言吐「阿姨真實生活」秒被刪好
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／男漂宜蘭市慶和橋下河面　警打撈上岸已溺斃

300萬JAGUAR拍賣廢鐵價9525元　悲傷故事曝…「前妻送的，我不要了！」

辣妹挑逗：會爽到中風！狂LINE「皮鞭伺候」…人夫帶回家想使壞　結局曝光

快訊／痛毆母「全身瘀青慘死」稱腦中有聲音控制　啃老女碩士判18年

劍青檢改籲修監護年限　不要偷渡陪審制

美豔按摩女劈腿被抓包！2男相遇驚知「同閃綠光」　前任刀押現任「出來喬」

高雄低收男申請萬元紓困被拒…含淚「掏原子筆刺頸」自殘！警急抓手壓制

台南安平區超商暗夜槍響！男駕車朝路人開槍逃逸　警掌握特定對象追緝

「歐告」飛撲！路過男嚇到跌斷腿　飼主坐機車上看慘賠9萬

稱被警察吃豆腐　李婉鈺拳打員警判刑4月加20日定讞

誰能申請紓困金？陳時中解說公式　唯一認定「存款」最高可領3萬塊

女星想在婚禮現場穿「黑婚紗」！　雙方父母秒變臉…婆婆：我不去參加

林子閎斷聯女友四葉草「放手才叫真愛」　兩人互查手機...「天秤男攻略」笑翻

紓困加碼1萬！民眾擠爆區公所　侯友宜下令：沒帶資料責任我扛

1萬元紓困補助開跑申請複雜爆人龍　侯友宜：第一線從寬認定「責任我扛」

鵝子悠哉吃梅乾 ...下秒表情漸母湯　全身狂抽動、仰頭酸到懷疑人生XD

《認識的哥哥》兒童節特輯超爆笑　「哥哥懂女生的心嗎？」上演「小學生的世界」

8K縮時影片紀錄百岳雲海、流星雨　他花4年跑10萬公里看見台灣的美

婁峻碩遭問愷樂感情求饒「問我的」　自爆手機密碼..不怕凡凡看

中尉排長輕生...269旅長稱很倒楣　家屬泣訴：生命沒了你們還我嗎？

快訊／男漂宜蘭市慶和橋下河面　警打撈上岸已溺斃

300萬JAGUAR拍賣廢鐵價9525元　悲傷故事曝…「前妻送的，我不要了！」

辣妹挑逗：會爽到中風！狂LINE「皮鞭伺候」…人夫帶回家想使壞　結局曝光

快訊／痛毆母「全身瘀青慘死」稱腦中有聲音控制　啃老女碩士判18年

劍青檢改籲修監護年限　不要偷渡陪審制

美豔按摩女劈腿被抓包！2男相遇驚知「同閃綠光」　前任刀押現任「出來喬」

高雄低收男申請萬元紓困被拒…含淚「掏原子筆刺頸」自殘！警急抓手壓制

台南安平區超商暗夜槍響！男駕車朝路人開槍逃逸　警掌握特定對象追緝

「歐告」飛撲！路過男嚇到跌斷腿　飼主坐機車上看慘賠9萬

稱被警察吃豆腐　李婉鈺拳打員警判刑4月加20日定讞

寫真女星確診新冠肺炎拒吃藥「失去意識」！　曝「輕症症狀超痛苦」：連呼吸都痛

快訊／男漂宜蘭市慶和橋下河面　警打撈上岸已溺斃

竹北地區僅分到24萬紓困金？　社會處：新竹縣有1100萬沒有分配問題

送餐遇「超複雜密室逃脫」　外送員：以為在玩惡靈古堡...網驚：好燒腦喔

雲端最前線／對決蔡英文？韓國瑜520「反罷宣告」？

東奧首批台將／多1年備戰期　黃筱雯加強對抗左撇子

小邊境夜晚「失足墜崖」飼主急　動保處垂降20米救援...牠上岸秒燦笑！

美國被俘傭兵認「要抓他回美」　委國總統怒回嗆

Reebok Nano X革命進化　健身女神Hana實測驚人創新

紓困經費1.5兆！「發3600元消費券」約858億…省1兆　網嘆：這次真的笑話

搭捷運驚見超巨北半球！　45度「上帝視角」全看光

社會熱門新聞

41歲女友睡男同事家！19歲男勒到脫糞斷氣才鬆手

美髮師和男客店內直接來　夫、兒、媳4人手機LIVE目睹

刀抵大腿逼去廁所！檳榔西施「吐7字」搶匪嚇逃

單親少年打工3個月慘遭凌虐　全身被BB彈打成蜂窩！

坎坷少年遭凌虐　惡雇主夫妻竟在網路曬恩愛　

被酸恐龍法官！司法院怒回12字…關掉麥克風

虐殺拉不拉多！兇殘男疑想脫罪隔天衝精神科

成年特教生穿制服徘徊小學門口　母哭曝背後洋蔥

拖進公廁性侵…她遭11人凌遲8小時

不具紓困資格！高雄低收男拿原子筆自殘被壓制

端盤子養大他　媽見兒滿身彈孔淚崩

人夫激戰情婦　隔天他暴斃死在床上！元配還安撫小三

驚悚畫面曝！被押到迪化街「討債」21歲男狂叫：我求你了

11歲兒目擊男友狠捅12刀！　她喊「快下車」慘1屍2命

更多熱門

相關新聞

加油站「比基尼辣妹」現場服務　男客暴動全衝去

加油站「比基尼辣妹」現場服務　男客暴動全衝去

為打開油品銷路，今年「五一」連假期間，廣西省桂平市中凱能源電力加油站老闆腦洞大開，竟想到請穿著比基尼的辣妹現場幫加油，引男客暴動全衝來加油。5月1日，加油機旁站著數名身穿比基尼、化著濃妝的超兇辣妹，正低頭在給進站的車輛加油，渾圓半球當場現行。

台中妹「脫褲直接來」　屋主一看畫面傻了

台中妹「脫褲直接來」　屋主一看畫面傻了

「88會所」內部裝潢曝光！即起歇業

「88會所」內部裝潢曝光！即起歇業

濃妝辣妹半夜痛掛小兒科　醫一看身分傻了！

濃妝辣妹半夜痛掛小兒科　醫一看身分傻了！

性侵女債主逼拍性愛片　渣男判刑4年半定讞

性侵女債主逼拍性愛片　渣男判刑4年半定讞

關鍵字：

性愛片辣妹皮鞭乘機猥褻

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

羅志祥深夜打給周揚青「懺悔6小時」！

41歲女友睡男同事家！19歲男勒到脫糞斷氣才鬆手

美髮師和男客店內直接來　夫、兒、媳4人手機LIVE目睹

男子睡醒老是胸悶　看監視器笑哭

27歲男保護女友致人重傷！被判入獄3年

Joeman總資產「全台灣前1%」28歲賺千萬

油價太便宜　他好奇95改98會怎樣

蕭敬騰爆求婚經紀人「MARRY ME」道具曝光！

269旅3起自殺　其中1起竟是「死因不詳」

沒本事管自己老公還罵張庭！林瑞陽前妻遭辱罵

刀抵大腿逼去廁所！檳榔西施「吐7字」搶匪嚇逃

高嘉瑜：司法院祕書長深夜8通電話大罵

國三女午夜16F墜亡！爸媽淚：老師害的

汪闖禍搬救兵　後面三尊讓媽閉嘴

周揚青被酸「這麼快就找新男友」酒吧拍美照洩關係

更多

最夯影音

更多
誰能申請紓困金？陳時中解說公式　唯一認定「存款」最高可領3萬塊

誰能申請紓困金？陳時中解說公式　唯一認定「存款」最高可領3萬塊
女星想在婚禮現場穿「黑婚紗」！　雙方父母秒變臉…婆婆：我不去參加

女星想在婚禮現場穿「黑婚紗」！　雙方父母秒變臉…婆婆：我不去參加

林子閎斷聯女友四葉草「放手才叫真愛」　兩人互查手機...「天秤男攻略」笑翻

林子閎斷聯女友四葉草「放手才叫真愛」　兩人互查手機...「天秤男攻略」笑翻

紓困加碼1萬！民眾擠爆區公所　侯友宜下令：沒帶資料責任我扛

紓困加碼1萬！民眾擠爆區公所　侯友宜下令：沒帶資料責任我扛

1萬元紓困補助開跑申請複雜爆人龍　侯友宜：第一線從寬認定「責任我扛」

1萬元紓困補助開跑申請複雜爆人龍　侯友宜：第一線從寬認定「責任我扛」

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面