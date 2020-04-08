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杜絕「台灣N號房」！尤美女提2個關鍵：若懂尊重怎忍心看人被凌虐

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▲民進黨立委尤美女。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委尤美女。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

南韓日前爆出「N號房」事件，駭人聽聞的內容震驚全球。事實上，散播裸照、性愛照等案件在台灣也不斷上演，婦女團體盼針對相關案件下重手、杜絕犯罪行為。長期關注性平議題的民進黨前立委尤美女8日受訪時提出兩大關鍵，要遏止性剝削犯罪，除了要讓法律更明確，教育也很重要，「當你懂得尊重一個人的時候，怎麼忍心看人被凌虐？」

尤美女表示，想要杜絕相關犯罪性為，不是單純加重刑責而已。性私密影像的流傳，可能原來是情侶互拍，後來因為分手，一方不滿放到網路上，也有的是被騙、被偷拍，有各種不同的情況，牽涉到的法律也會有所不同。

尤美女指出，被害者是成年或未成年就很不一樣，如果是未成年，防治性剝削（兒童及少年性剝削防制條例）規定的很清楚，由於牽涉到未成年人，如果在網路流傳，網路業者必須要把它先下架，不只偷拍的人有罪，發上網、流傳者也有罪，沒有下架或純粹看的人也要被罰。

尤美女進一步說明，但如果受害者是成年人就會比較複雜，因為成年人不可能完全無性，成年人有判斷能力，如果是偷拍有妨害秘密罪責，但如果只是傳播，那用散播猥褻罪似乎有點奇怪。她舉例，若雙方是情侶或夫妻且都同意拍攝，因為最後一方卻因為分手暴力放上網，要保護受害者就會比較困難，「沒經過同意散播，這算散播猥褻物嗎？這很奇怪。」

尤美女強調，個人的性私密是不是應該被保護，這部分目前的法律是不足的，沒有規定的很清楚，是不是應該規定清楚，用各種不同法律來處理。被害者最關切的問題在影片能否即時下架，但業者下不下架問題也很複雜，他不知道是不是兩者間牽涉到交易不成問題，也有言論自由跟性私密的問題，「婦女團體希望重視的重點在，是不是要針對性私密定專法，如果有專法，是不是性私密要受法律的保護，針對這個部分要去加強，而不是單純加重哪個刑責，只是加重刑責解決不了問題。」

要杜絕相關犯罪行為，除了法律的保護，教育也很關鍵。尤美女對比南韓與台灣，台灣經過婦女運動四十年努力，2004年有了性別教育法，民眾對人的尊重比較有正面，不過，經過同婚公投，又把性別教育汙名化，面對這種倒退的現象，對人尊重、性自主的加強教育非常重要，「當你尊重一個人的時候，怎麼忍心去看人被凌虐、去轉傳這種影片？」

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