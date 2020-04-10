誆還錢竟性侵女債主2次！還強拍性愛片逼男友分手

▲林姓男子性侵女債主，又強拍性愛片，判刑定讞。此為示意圖。（圖／記者黃克翔攝）

記者吳銘峯／台北報導

新北市男子林上恩向女子小映（化名）借款10萬元，竟在2014年間假借還錢為由，將小映騙來自己租屋處性侵2次。林男還以小映手機拍下性愛影片，傳給她男友，硬逼男友分手。一二審法院審理後，均將林男依強制性交等罪判刑4年半與1年、1年部分得易科罰金。強制性交部分再上訴，最高法院駁回上訴定讞。

判決指出，林男於2014年12月16日，藉口要還錢，邀請小映到他在萬華區萬大路的租屋處。但小映到了之後，林男卻沒打算還錢，2人起了爭執，林男動手毆打小映，並將她強拉到廁所中，不顧租屋處中還有一名未成年的洪姓小弟與友人曹姓女子，林男性侵小映2次。到了晚間，林男逼小映說出提款卡密碼，並逼迫她簽下委託書，假意委託林男透過ATM領取10萬元，林男將提款卡交給曹姓女子，到便利商店領出10萬元。

林男性侵、盜領得逞後，還不滿足。他以小映手機拍下性愛影片，傳送給小映男友，並打電話給小映男友，謊稱小映為了救男友才與林男發生關係，故要與男友分手。但因小映在電話中的語氣有異，男友察覺有異，堅稱報警。林男不滿，掛掉電話後，逼問小映男友所在地，打算前往修理男友。林男騎機車載著小映上路，小映在路上遇到巡邏員警，機警跳車求救，林男則見狀飛車逃逸。警方循線逮捕林男，檢方對他提起公訴。

一審法院將林男依「強制性交罪」判刑4年半，另依「強制」、「偽造文書」、「詐欺取財」等罪，判刑1年，此部分得易科罰金36萬元。案經上訴，二審高等法院維持原判決的罪名與刑度，高院指出，審酌林男為逞一己之性慾，竟對小映性侵害，其所為實不可取；再考量林男於犯後仍不知反躬自省，難認有所悔悟，兼衡林男未賠償小映，取得諒解，因此二審維持原判決與刑度，其中易科罰金罪部分先行定讞。

林男性侵部分上訴第三審，最高法院審理後，日前駁回上訴，林男再遭判刑4年半定讞。另外小映也提出附帶民事訴訟求償272萬餘元，一審判林男須賠償74萬，因林男未繳上訴二審的裁判費，案件已經確定。