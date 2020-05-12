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非法吸金上億！彩鑽美魔女董座「騙百人投資」　狼狽收押禁見…受害者曝內幕

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▲彩石珠寶美魔女董事長蘇怡涉非法吸金。（圖／翻攝《毅傳媒iWAKE》）

▲彩石珠寶美魔女董事長蘇怡涉非法吸金。（圖／《毅傳媒iWAKE》提供）

突發中心／綜合報導

擁有「彩鑽女王」、「最美慈善家」稱號的彩石珠寶美魔女董事長蘇怡不但身材曼妙，還有著亮麗外型，氣勢完全不輸女明星，日前卻傳出她涉及非法吸金！百名受害者因蘇怡話術而投入不少金額，被騙走高達上億元。對此，檢方7日請蘇怡到案說明，訊後依違反《銀行法》向新北地院聲押獲准後，蘇怡從法院走出的模樣，相比風光樣貌，神情顯得狼狽憔悴。

據《毅傳媒iWAKE》報導，蘇怡因曾贊助亞太影展而打開知名度，不料，檢方卻查出蘇怡與同夥涉嫌以投資彩鑽、珠寶為誘因，向被害人誆稱「1年可保證獲利15%，紅利分4期發放」，多年來吸引超過百人投資，因有被害人遲遲拿不到錢、蘇怡又一拖再拖，忍無可忍才向檢警報案。事後，檢方認定蘇怡和李姓總經理有滅證、勾串、逃亡之虞，且有多名受害人指證歷歷，再加上吸金是重罪，向法院聲押禁見獲准。

一名被害人A小姐氣憤指出，當初因為業務往來認識了蘇怡，對方表示投資彩鑽獲利不錯，種種話術之下，再加上蘇怡在珠寶界頗為知名，讓她前後投資了160多萬元，起初還有收到獲利，到後來開始拖欠款項，直到去年底她越想越不對，想向蘇怡討回投資的本金，但蘇怡卻一拖再拖，說好要分期償還也食言，她不得已只好提告；另外，A小姐也說，就她所知，同樣受騙的還有10多人，受騙金額從幾10萬到幾千萬不等，有受害的人因為聽信蘇怡說法，遲遲不敢提告。

▲彩石珠寶美魔女董事長蘇怡涉非法吸金。（圖／翻攝彩石珠寶官網）

▲彩石珠寶美魔女董事長蘇怡參加亞太影展畫面。（圖／翻攝彩石珠寶官網）

蘇怡自稱早年在香港從事黃金買賣，以此累積了驚人的財富，2015年時回台後，創立資本額高達8億的彩石珠寶銀樓股份有限公司；創立初期，彩石珠寶的名聲還不太響亮，2017年底蘇怡開始加大力度行銷，不僅多次接受媒體採訪，更以「共享經濟」為口號，推出「皇家俱樂部」的服務，號稱會員需繳交天價900萬元的會費，就可加入共享上千件稀有的彩鑽飾品，還請過明星夫妻檔蔡詩芸及王陽明擔任形象代言人。

然而，蘇怡打著「生命、價值、愛」口號創立了彩石珠寶，先前在接受媒體訪問時，也口口聲聲說自己把「茹素、保護環境、愛護動物」等理念帶進公司，更曾在採訪中大談如何防止自己的珠寶被偷，如今現實中的她卻利用珠寶非法吸金，讓許多人血本無歸，今昔相比聽起來格外諷刺。


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