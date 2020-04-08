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小三圖謀篡位！拍不露臉性愛片逼正宮離婚　偷吃男「小拇指」露餡慘悲劇了

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▲小三為取代正宮位置，竟拍不露臉性愛片逼離婚。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap）

記者孫于珊／台北報導

成年女子小妤（化名）與許男交往後才發現，對方竟是人夫，但小妤仍想繼續跟他在一起，於是出招拍性愛片，更創假帳號將親密影照傳給正宮，好讓正宮與許男離婚。雖然性愛片中並未拍到臉，但有拍到許男左手小拇指的尾戒，因此法官認定2人有發生性行為，一審依相姦罪判小妤3月徒刑，得易科罰金。

性愛影片全長約30秒，畫面中有一名女子全身赤裸背對鏡頭，跨坐在一名褲子褪至膝蓋以下的男子身上，2人進行性器接合的性交行為。

▲男子搞外遇。（示意圖／CFP）

▲性愛片中，雖然當事男女都沒拍到臉，但男子左手小拇指戴有一枚尾戒，及拍攝場景都露餡了。（示意圖／CFP）

小妤否認犯行，她辯稱，她沒有與許男發生性關係，一知道許男有家室後，就與他分手了，還說性愛光碟中的女子不是她，而與許男在床上的合照，實際上她有穿衣服，也沒有以其他帳號名義透過LINE或臉書等通訊軟體傳送性愛影像或親密合照給正宮。

許男則坦承不諱，他確實隱瞞自己有妻子一事，騙小妤說他離婚了，直到2人交往2、3月後才鼓起勇氣說明白；他也說到，2人交往期間，有一起出國玩並同住一間房，甚至承認他有與小妤發生過性行為，且不只一次，旅館、住家等地都有「激情過」，還說最後一次時，小妤早已知道他有妻子。此外，他也表示性愛片中的男子應該就是他本人，因為他平常有戴尾戒的習慣。

▲同公司男員工與人妻偷情搞出不倫戀。（圖／翻攝pixabay）

▲丈夫外遇偷情，正宮怒告小三相姦罪，法官判小三3月徒刑。（示意圖／翻攝pixabay）

法官認為，許男答辯十分慎重且至為保留，或許自覺對小妤、妻子均有所虧欠，又或許不想再對小妤有過度傷害，因此可知許男陳述並無偏頗小妤，或刻意不利妻子等情事。

法官經查指出，小妤自2017年12月底至2018年3月底止，持續不定時地傳送她與許男的曖昧行為照片及性愛影像給正宮觀看，並有意無意提及許男的賤及正宮的軟弱，目的無非在試圖藉由這些影照挑起正宮對許男的不滿與怒氣，使正宮儘速處理婚姻關係，以達日後能與許男正正當當交往。

法官審酌，性愛片雖當事人的臉都看不到，但從男子左手小拇指戴有一枚尾戒，及拍攝地點看出是許男住屋等情，認定小妤確實破壞對方的家庭和諧，因此考量小妤犯後否認犯行，迄未向告訴人表達歉意等一切情狀後，判她有期徒刑3月，得易科罰金9萬元。

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